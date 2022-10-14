Турция вводит уголовную ответственность за дезинформацию

Парламент Турции принял закон, предложенный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, согласно которому журналисты и пользователи социальных сетей рискуют попасть в тюрьму на срок до трех лет за «распространение дезинформации».

Наибольшую критику со стороны общественности вызывала предусмотренная законопроектом поправка в статью 29 действующего уголовного кодекса, согласно которой «информация, признанная вводящей в заблуждение обществом, квалифицируется в качестве уголовно наказуемого деяния».

Оппозиция ранее неоднократно заявляла, что законопроект нарушает общепринятые конституционные права и свободы, является проявлением цензуры, и требовала его отзыва с рассмотрения в парламенте.

Депутат от оппозиции Турции Бурак Эрбай возражал против законопроекта о «распространении ложной информации» и разбил молотком свой смартфон во время выступления в парламенте. pic.twitter.com/DHta92hJW5 — voyna_ru (@VoynaRu) October 14, 2022

Критики заявляют, что чёткого определения «ложной или вводящей в заблуждение информации» не существует, и это делает закон открытым для злоупотреблений со стороны судов, которые, по их словам, в последние годы агрессивно пресекают инакомыслие в стране с населением около 85 миллионов человек.

Энгин Алтай, член парламента от главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), заявил за несколько минут до окончательного голосования, что страна уже отстает от большинства других стран в плане свободы прессы, а новый закон попросту нивелирует её.

В партии Эрдогана в ответ указывали, что цель принятия законопроекта состоит в «защите общества от дезинформации и ложных обвинений в адрес властей в СМИ и соцсетях».

Оппозиция, тем не менее, считает, что власти используют административный ресурс, чтобы не допустить её победы на всеобщих выборах, которые планируются в Турции в июне 2023 года.