Российские поисковики будут помечать Twitch как «нарушителя»

«В связи с невыполнением американской ИТ-компанией Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», – сообщается на сайте надзорного ведомства.

Принятые меры информирующего характера в отношении интернет-компании Twitch будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.

«Также в отношении стриминговой платформы Twitch Роскомнадзором был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление запрещенной информации — фейков о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины», – говорится в пресс-релизе РКН.

Ранее Twitch был оштрафован за отказ локализовать персональные данные граждан РФ.

Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу.