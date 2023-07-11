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11 July 2023

Президент подписал закон об удалённой идентификации нерезидентов

Российские банки, а также ряд других платформ и организаций смогут поручать иностранным финансовым организациям проводить такую идентификацию.
Фото: AP

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет российским банкам поручать зарубежным банкам или организациям финансового рынка идентификацию иностранных клиентов.

Удаленную идентификацию нерезидентов в РФ смогут проводить не только банки, но и профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением инвестиционных советников), операторы инвестиционной платформы, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также операторы по выпуску ЦФА.

При этом ЦБ РФ по своему требованию сможет запретить банку передавать идентификацию клиентов и их представителей иностранной организации. В таком случае банк должен будет расторгнуть договор в течение пяти рабочих дней после получения решения регулятора. Кроме этого, банк должен будет расторгнуть договор с иностранным партнером в одностороннем порядке, если он в течение года неоднократно предоставлял недостоверные сведения. Перечень государств, резиденты которых смогут проводить в России удаленную идентификацию, будет утверждаться правительством РФ по согласованию с ФСБ и ЦБ.

Кроме того, согласно закону, снижены размеры сумм операций с иностранными клиентами, которые подлежат обязательному контролю — 50 тыс. рублей и выше, если операция совершается по поручению иностранного физлица, 500 тыс. рублей — по поручению иностранной компании. Ранее ему подлежали операции на сумму 1 млн руб. и выше (либо эквивалент в иностранной валюте). Ограничения действуют только при удаленной идентификации.

Закон вступит в силу 21 июля текущего года.

152-ФЗ 242-ФЗ банки 259-ФЗ цифровые финансовые активы 479-ФЗ биометрия удалённая идентификация 308-ФЗ Идент

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