Президент подписал закон об удалённой идентификации нерезидентов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет российским банкам поручать зарубежным банкам или организациям финансового рынка идентификацию иностранных клиентов.

Удаленную идентификацию нерезидентов в РФ смогут проводить не только банки, но и профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением инвестиционных советников), операторы инвестиционной платформы, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также операторы по выпуску ЦФА.

При этом ЦБ РФ по своему требованию сможет запретить банку передавать идентификацию клиентов и их представителей иностранной организации. В таком случае банк должен будет расторгнуть договор в течение пяти рабочих дней после получения решения регулятора. Кроме этого, банк должен будет расторгнуть договор с иностранным партнером в одностороннем порядке, если он в течение года неоднократно предоставлял недостоверные сведения. Перечень государств, резиденты которых смогут проводить в России удаленную идентификацию, будет утверждаться правительством РФ по согласованию с ФСБ и ЦБ.

Кроме того, согласно закону, снижены размеры сумм операций с иностранными клиентами, которые подлежат обязательному контролю — 50 тыс. рублей и выше, если операция совершается по поручению иностранного физлица, 500 тыс. рублей — по поручению иностранной компании. Ранее ему подлежали операции на сумму 1 млн руб. и выше (либо эквивалент в иностранной валюте). Ограничения действуют только при удаленной идентификации.

Закон вступит в силу 21 июля текущего года.