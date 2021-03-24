Возбуждено уголовное дело из-за утечки персональных данных переболевших коронавирусом москвичей

Полиция завела уголовное дело после массовой утечки данных переболевших коронавирусом жителей столицы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по инфополитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«По данному факту Следственным отделом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело <…> по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»)», — сказано в ответе начальника ГУМВД Москвы Олега Баранова на запрос Хинштейна.
При этом, по сведениям издания Readovka, которое одним из первых сообщило об утечке, база данных до сих пор есть в свободном доступе:
«Три месяца понадобилось следователям, чтобы определить подлинность данных. Сама база до сих пор доступна, и содержит ФИО, адреса и телефоны москвичей. Проанализировав эту базу Readovka пришла к выводу, что мэрия Москвы занижала статистику заболевших короной минимум в 1,5 раза. На запросы издания Депздрав Москвы не ответил до сих пор».
Об утечке данных 300 тысяч московских пациентов стало известно в декабре 2020 года. В сеть тогда попали данные, содержащие ФИО, адреса, анамнезы и результаты анализов. Также обнародованы были ключи для подключения к системе учета больных с коронавирусом.
Помимо персональных данных москвичей, в базе есть и сводные таблицы московского Депздрава, согласно которым 24.04.20 в Москве коронавирусом болели 52,5к человек. Но по официальным сводкам, опубликованным Оперштабом 24.04.20,к этому дню в Москве зараженных было лишь 36,8к человек. pic.twitter.com/2yArpU8zxa— Дикая Москва (@WildWildMoscow) December 9, 2020
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