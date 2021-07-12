За критику власти против блогера возбудили уголовное дело

В отношении кемеровского блогера Михаила Алферова возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК) из-за ролика о возвращении в Россию политика Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на маму Алферова — Людмилу. Ролик был опубликован в январе текущего года. В нём Алферов, помимо прочего, рассказал о задержании оппозиционера в аэропорту Шереметьево и последующем аресте.

Четверо людей в масках забрали блогера с автобусной остановки, после чего он долго не выходил на связь. Его отвезли в СК, где уведомили о том, что на него завели уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды



https://t.co/IPf5tbosMf — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 11, 2021

Эксперт-лингвист Екатерина Некипелова усмотрела в записи негативные оценки государственного строя, «путинского» образа правления, а также правоохранительных и судебных органов, уточнил источник «Тайги.инфо», знакомый с ходом расследования дела Алфёрова. В экспертном заключении, копия которого есть в распоряжении издания, сказано:

«Предмет негативной оценки — профессиональные характеристики группы лиц по признаку принадлежности к власти».

Эксперт обратила внимание на фразы в видео: «У власти — мрази, подонки»; «путинская кодла»; «государство — сборище уголовников».

СК возбудил уголовное дело на Михаила Алфёрова в начале июля и через несколько дней его задержали, когда он выходил из своей квартиры. Дома у него провели обыск с изъятием мобильных телефонов. Кемеровчанина отправили под домашний арест до 1 сентября, рассказала Людмила Алфёрова.

Кемеровский блогер попал под уголовное дело за фразу про «путинскую кодлу» https://t.co/kW85JYXJDx pic.twitter.com/2K5rnpxGhr — Тайга.инфо (@taygainfo) July 12, 2021

«ОВД-инфо» обнаружило в базе Кировского районного суда г. Кемерово карточку с делом Алфёрова, где данные обезличены, но с учётом совпадения многих деталей можно предположить, что это именно его дело.

По словам матери кемеровчанина, по дороге из здания суда в изолятор временного содержания Михаил «летал в железной будке из угла в угол», отбил колени и плечи из-за «нарушения скоростного режима» водителем. Медики в ИВС зафиксировали повреждения и составили акт.

Блогер уже не впервые становится фигурантом административных и уголовных дел. Так, в мае текущего года Алфёрова арестовали на 18 суток за видео «Упыри уничтожают Кузбасс» и возбудили на него уголовные дела о возбуждении ненависти, оскорблении сотрудника полиции и реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 282, ст. 319, ч. 3 ст. 354.1 УК). В августе прошлого года Алфёрова оштрафовали за мат в видеоролике про Кемерово, хотя никакой ненормативной лексики там не содержится.