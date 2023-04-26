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26 April 2023

За создание и участие в незарегистрированных иностранных НПО хотят давать реальные сроки

Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов, в числе которых — известный «борец с иностранным влиянием» Василий Пискарёв. Также в базе ГД появился документ, который предполагает штраф до 300 тысяч рублей за неисполение иноагентом предписания уполномоченного органа в срок.
Фото: Kindel Media / Pexels

Глава комиссии по «иностранному вмешательству», депутат Василий Пискарев объявил о внесении в Госдуму поправок в УК и КоАП, которые введут наказание за «создание и участие в деятельности незарегистрированных в России филиалах иностранных НПО».

Законопроекты №346588-8 «О внесении изменений в статьи 13-2 и 30-1 Федерального закона „О некоммерческих организациях“», №346769-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», №346750-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» зарегистрированы на сайте Госдумы.

В Telegram-канале комитета изложена суть поправок:

  1. Установить административную ответственность за участие в деятельности на территории РФ иностранной НПО, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре Минюста. Штрафы составят:

    - до пяти тысяч руб. для граждан;
    - до 50 тыс. руб. для должностных лиц;
    - до 100 тыс. руб. для юрлиц;
    - для иностранцев и лиц без гражданства штраф составит до 50 тыс. руб., с возможностью административного выдворения за пределы РФ.

  2. Установить уголовную ответственность за организацию деятельности в России незарегистрированной иностранной НПО, а также за участие в ее работе для тех, кто ранее подвергался административному наказанию за это. Срок лишения свободы – до трех лет.

  3. Кроме того, предлагается новое основание для отказа иностранной НПО в регистрации структурного подразделения. Отказ Минюста последует в случае, если ранее внесенные в реестр филиал или представительство иностранной НПО в течение трех лет, были исключены из реестра за нарушение закона. «Это позволит пресечь продолжение противоправной деятельности с помощью открытия новых филиалов уже дискредитировавшей себя организации», – заявил Пискарёв.

По его информации, законопроект уже поддержан депутатами всех фракций комитета.

На сайте Госдумы зарегистрирован также законопроект №346781-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который касается наказаний для иностранных агентов. Согласно ему,

«невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей».
КоАП изоляционизм штрафы уголовка репрессии иностранные НПО

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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

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