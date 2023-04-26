За создание и участие в незарегистрированных иностранных НПО хотят давать реальные сроки

Глава комиссии по «иностранному вмешательству», депутат Василий Пискарев объявил о внесении в Госдуму поправок в УК и КоАП, которые введут наказание за «создание и участие в деятельности незарегистрированных в России филиалах иностранных НПО».
Законопроекты №346588-8 «О внесении изменений в статьи 13-2 и 30-1 Федерального закона „О некоммерческих организациях“», №346769-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», №346750-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» зарегистрированы на сайте Госдумы.
В Telegram-канале комитета изложена суть поправок:
По его информации, законопроект уже поддержан депутатами всех фракций комитета.
На сайте Госдумы зарегистрирован также законопроект №346781-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который касается наказаний для иностранных агентов. Согласно ему,
«невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей».
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.