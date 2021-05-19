"Уголовка" за разглашение данных чиновников и силовиков расширена и усилена

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который ужесточает наказание за разглашение данных должностных лиц правоохранительных или контролирующих органов. Изменения внесены в ст.320 УК РФ. Раньше эта она предполагала наказание для «должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких», совершивших «в целях воспрепятствования служебной деятельности». Теперь же наказанию могут подвергаться все, кому «сведения были доверены или стали известны в связи со служебной деятельностью».



Обвиняемому по этой статье могут грозить штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы до восемнадцати месяцев, обязательные работы сроком до 480 часов, арест до 4 месяцев или ограничение свободы до двух лет.



В статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» уточняется перечень способов получения данной тайны, он дополняется такими способами как обман, шантаж и принуждение. В свою очередь, срок наказания (как лишения свободы, так и принудительных работ) за данное преступление увеличивается с трех до четырех лет.



Необходимость принятия поправок их авторы обосновывали тем, что действующая редакция статьи УК является устаревшей и не отвечает современным реалиям. В пояснительной записке к законопроекту №1112804-7 сказано:

«В частности, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные».

«Согласно действующей редакции этой статьи ответственность наступает лишь в случае, если разглашение таких сведений осуществлено в целях воспрепятствования служебной деятельности указанных лиц», — напоминают парламентарии.

Издание The Bell обращает внимание, что принципиальное новшество закона — возможность уголовной ответственности независимо от мотивации. Ранее уголовная ответственность наступала, если целью разглашения тайны было воспрепятствование служебной деятельности.