Великобритания разрешит беспилотники на автомагистралях

Министерство транспорта Великобритании работает над обновлением дорожного кодекса, чтобы разрешить безопасное использование систем беспилотных транспортных средств. Они смогут ездить со скоростью менее 37 миль (60 км) в час. Правда, в первую очередь поправки подразумевают только применение систем удержания автомобиля на полосе (Automated Lane Keeping Systems, ALKS), позволяющих машине ускоряться и тормозить без участия водителя.

Возможно, первые такие автомобили появятся на дорогах общего пользования уже в этом году.

«Автомобильная промышленность приветствует этот жизненно важный шаг, позволяющий автоматизированным транспортным средствам ездить по дорогам Великобритании, что выведет страну в авангард в вопросе безопасности дорожного движения и автомобильных технологий», — заявил Майк Хейз, генеральный директор Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders).

Министр транспорта страны Рэйчел Маклин сказала, что новая инициатива «сделает поездки более экологичными, простыми и надежными».

Но страховые компании опасаются, что нововведения могут привести к обратным результатам, если производители и регуляторы не разъяснят ограничения технологий, доступных сегодня. Так, позиционирование автомобилей с ALKS как «самоуправляемых» приведёт к путанице: водители могут подумать, будто машины ездят сами, что может вызвать аварию. Подобная проблема, пишет Reuters, имела место в Соединенных Штатах, где произошло около 20 дорожных инцидентов с участием инструментов помощи водителям Tesla вроде системы «Автопилот».

В настоящее время в большинстве стран мира беспилотные автомобили допущены только к тестовой эксплуатации на дорогах общего пользования и только под контролем человека на месте водителя. В России первые автономные такси без водителя поедут по Москве в 2024 году, заявил в прошлом году замминистра транспорта Алексей Семёнов.

Министерство транспорта Великобритании прогнозирует, что к 2035 году около 40% новых автомобилей в стране будут иметь опции самоуправления, что создаст до 38 тыс. новых квалифицированных рабочих мест.