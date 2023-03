Джо Байден запретил федеральным агентствам использовать коммерческий шпионский софт

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий федеральным агентствам использовать коммерческое шпионское ПО, которое может представлять угрозу безопасности государству или уже использовалось иностранными субъектами не по назначению, а также несёт другие подобные риски.

Указ направлен на устранение растущего числа случаев злоупотребления шпионским ПО за рубежом, а также против официальных лиц США, правительственных систем и простых граждан.

