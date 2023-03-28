Джо Байден запретил федеральным агентствам использовать коммерческий шпионский софт

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий федеральным агентствам использовать коммерческое шпионское ПО, которое может представлять угрозу безопасности государству или уже использовалось иностранными субъектами не по назначению, а также несёт другие подобные риски.

Указ направлен на устранение растущего числа случаев злоупотребления шпионским ПО за рубежом, а также против официальных лиц США, правительственных систем и простых граждан.

New: Biden administration announced a new executive order broadly banning U.S. federal agencies from using commercial spyware.https://t.co/rj6w7pwTun — TechCrunch (@TechCrunch) March 27, 2023

По данным TechCrunch, официальные лица Белого дома не указывают конкретное запрещенное программное обеспечение, но существует множество откровенных коммерческих шпионских приложений, предлагающих услуги правительствам. Там отметили, что использование шпионского ПО относится не только к авторитарным государствам – демократические правительства также были замечены за использованием коммерческого шпионского ПО «для отслеживания своих собственных граждан без надлежащего юридического разрешения и мер надзора».

В указе Байдена говорится о злоупотреблении шпионскими технологиями, в том числе указывается на попытки иностранных правительств или отдельных лиц получить доступ к электронному устройству гражданина США или слежения за ним без законного разрешения. По словам представителя администрации, Белый Дом выявил 50 случаев шпионажа, когда мишенью были сотрудники США как минимум в 10 разных странах.

В новой директиве также указываются цели использования технологии:

Запугивание активистов, диссидентов или других субъектов;

Сдерживания инакомыслия или политической оппозиции;

Ограничение свободы выражения мнений, мирных собраний или ассоциаций;

Нарушение прав человека или подавление гражданских свобод.

Документ также определяет шаги, которые могут предпринять поставщики коммерческого шпионского ПО, чтобы избежать обвинений в создании потенциального риска для безопасности граждан. Шаги включают в себя, например, аннулирование соответствующих лицензионных соглашений или контрактов. Но списка организаций-нарушителей не будет, поскольку каждое нарушение «необходимо определять в каждом конкретном случае». Указ также не требует, чтобы общественность уведомлялась в случае инцидента.