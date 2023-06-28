В Европе согласовали законопроект об использовании данных, полученных от умных устройств

Европарламент и Европейский совет пришли к соглашению по законопроекту, призванному определять, кто, как и при каких условиях может использовать данные, полученные от таких устройств, как смарт-часы, кофе-машины, мультимедийные системы автомобилей и другие приборы, создающие удобства в повседневной жизни.
Законопроект, названный Data Act, предлагает предоставить владельцам умных устройств доступ к данным, которые генерируются другими такими же устройствами.
Соглашение, к которому в среду пришли в Европе, подразумевает, что:
Создатели законопроекта уверены, что появление рынка подобной информации может привести к росту ВВП Евросоюза на 270 млрд евро.
Следующий шаг — документальное оформление договорённостей. На двадцатый день после публикации в официальном журнале Евросоюза закон вступит в силу, а спустя ещё 20 недель — начнёт применяться.
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