В Иркутске запустили комплекс видеонаблюдения, фотовидеофиксации и мониторинга окружающей среды

Концерн «Автоматика» и «Национальный центр информатизации» (НЦИ) госкорпорации «Ростех» представили комплексный проект по внедрению аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», сообщает CNews. Более 200 единиц оборудования установлено и объединено в систему данного комплекса в Иркутской области: системы оповещения, комплексы видеонаблюдения и фотовидеофиксации, устройства мониторинга окружающей среды.
Проект в Иркутской области охватывает все функциональные блоки, которые входят в АПК «Безопасный город»: координация работы служб и ведомств, безопасность населения и инфраструктуры, безопасность на транспорте и экологическая безопасность. В контур информационного обмена включено 85 служб и организаций, интегрировано 44 автоматизированных системы. Программно-аппаратную основу проекта составляют поставленные концерном «Автоматика» решения, в том числе системы хранения данных и серверное оборудование.
В конце апреля текущего года комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку городской думы утвердила единую концепцию системы видеонаблюдения. После ее реализации все камеры видеонаблюдения станут частью единой системы. Сейчас в Иркутске действует множество локальных систем видеонаблюдения. Администрация города решила объединить муниципальные камеры с региональной платформой «Безопасный город».
В настоящий момент данные с 239 видеокамер, работающих в Иркутске, поступают в дежурную часть МВД и единую дежурно-диспетчерскую службу. Соглашение по выводу камер на автоматизированные рабочие места для быстрого реагирования на инциденты в региональном СКР, Росгвардии, ФСИН и отделах полиции уже заключено. Мониторинг в режиме реального времени пока не осуществляется, используются архивные данные.
Всё это будет в будущем работать в рамках единого аппаратно-программного комплекса, ведётся разработка облака для хранения данных.
Сообщается, что с начала 2021 г. с помощью «Безопасного города» удалось детектировать 24 очага возгорания благодаря камерам лесопожарного мониторинга. Также круглосуточно обеспечивается мониторинг качества воды озера Байкал при помощи уникальной буевой системы гидрохимического мониторинга.
«АПК «Безопасный город» – это первая в России масштабная комплексная система, которая объединяет в себе все функциональные блоки для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Система позволяет экстренным и оперативным службам согласованно и быстро реагировать на любые кризисные ситуации. В Иркутской области мы реализовали уникальный, не имеющий аналогов в России, проект», – отметил генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.
Судя по всему, будет предложено развернуть на территории всей России данный АПК при участии всё того же «Ростеха».
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