ЮНЕСКО призвало ограничить использование ИИ в школах

Организация Объединенных Наций призвала все правительства ввести строгие правила использования инструментов искусственного интеллекта (ИИ), таких как чат-бот ChatGPT, в том числе посоветовав детям младшего возраста воздерживаться от их использования.



В новом руководстве для правительств образовательная организация ООН (ЮНЕСКО) предупредила, что государственные учреждения не готовы решать этические проблемы, связанные с реализацией программ генеративного искусственного интеллекта.



В документе ЮНЕСКО указывается, что минимальный возраст для использования таких технологий должен быть не меньше 13 лет, согласно действующему в США законодательству, которое уже применяется к ChatGPT. Однако многие эксперты и образовательные организации настаивают на повышении возрастного порога до 16 лет.



Представитель ЮНЕСКО заявил, что ИИ предлагает огромные возможности для развития человечества, но также существует риск нанесения вреда и создания предвзятостей. Подобные технологии не могут быть полноценно интегрированы в образовательный процесс без широкого публичного обсуждения и строгого государственного регулирования.



Вопрос стал особенно актуальным после того, как ChatGPT и подобные программы продемонстрировали способность создавать эссе, стихи и другие тексты, что вызвало опасения о возможности плагиата и мошенничества в академической среде. Несмотря на это, инвесторы продолжают активно финансировать разработки в области ИИ, видя в сфере образования потенциально прибыльный рынок.



Более того, в организации заявили, что использование ИИ-инструментов, а не учителей, может повлиять на эмоциональное благополучие ребенка и сделать его уязвимым для манипуляций.



ЮНЕСКО подчеркивает, что инструменты на базе ИИ могут быть полезными для детей с особыми потребностями и могут служить в качестве исследовательских ассистентов или оппонентов в «сократических диалогах». Однако для обеспечения безопасности и эффективности таких инструментов необходимо активное участие учителей, учащихся и научных исследователей в их разработке и тестировании.



Предложенные рекомендации — первый шаг на пути к созданию устойчивой и безопасной среды для применения ИИ в образовании, которая будет способствовать развитию, а не угрожать благополучию учащихся, заключили в ЮНЕСКО.