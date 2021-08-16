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16 August 2021

Apple согласилась взламывать некоторые модели iPhone по требованию спецслужб

Правила затронут устройства с прошивкой до iOS 7 включительно, то есть старые смартфоны, прошивка которых давно не обновлялась.

Apple выпустила обновленное руководство для правоохранительных органов, в котором выразила готовность удалённо разблокировать некоторые модели iPhone по предъявлению судебного ордера. Об этом сообщает C-News со ссылкой на Wired. Правила затронут устройства с прошивкой до iOS 7 включительно, то есть старые смартфоны, прошивка которых давно не обновлялась. 

Устаревшие версии платформы Apple, по мнению экспертов, содержат большое количество уязвимостей, которые были устранены с выходом следующих поколений iOS. Спецслужбы и сами могут воспользоваться ими, чтобы получить доступ к содержимому iPhone, так что компания просто облегчает им работу.

Избирательный подход корпорации вызывает вопросы, пишет SecurityLab. Кроме того, разблокировка iPhone идёт вразрез позиции Apple о защите персональных данных. Эксперты прогнозируют, что правила могут распространиться и на устройства с более свежими iOS. 

По данным C-News, на начало августа 2021 года на смартфоны Apple с прошивками ниже версии iOS 7 приходилось 0,1% от их общего количества. В количественном выражении это составляет 1 млн устройств.

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