Apple согласилась взламывать некоторые модели iPhone по требованию спецслужб

Apple выпустила обновленное руководство для правоохранительных органов, в котором выразила готовность удалённо разблокировать некоторые модели iPhone по предъявлению судебного ордера. Об этом сообщает C-News со ссылкой на Wired. Правила затронут устройства с прошивкой до iOS 7 включительно, то есть старые смартфоны, прошивка которых давно не обновлялась.

Устаревшие версии платформы Apple, по мнению экспертов, содержат большое количество уязвимостей, которые были устранены с выходом следующих поколений iOS. Спецслужбы и сами могут воспользоваться ими, чтобы получить доступ к содержимому iPhone, так что компания просто облегчает им работу.

Избирательный подход корпорации вызывает вопросы, пишет SecurityLab. Кроме того, разблокировка iPhone идёт вразрез позиции Apple о защите персональных данных. Эксперты прогнозируют, что правила могут распространиться и на устройства с более свежими iOS.

По данным C-News, на начало августа 2021 года на смартфоны Apple с прошивками ниже версии iOS 7 приходилось 0,1% от их общего количества. В количественном выражении это составляет 1 млн устройств.