В Иллинойсе рассмотрят законопроект о запрете неизменности блокчейна

Законопроект о запрете неизменности блокчейна предлагает по обоснованному запросу генерального прокурора или прокурора штата, поданному в соответствии с законами штата Иллинойс, изменять или аннулировать транзакции на блокчейне в случае ошибки или мошенничества. За каждый день невыполнения судебных постановлений любые блокчейн-майнеры и валидаторы могут быть оштрафованы на сумму от 5 000 до 10 000 долл.

«Любое лицо, использующее смарт-контракт для доставки товаров или услуг в этом штате, должно включить код смарт-контракта, способный приводить в исполнение судебные постановления в отношении смарт-контракта», — говорится в документе.

Законопроект был внесён в законодательное собрание штата Иллинойс 9 февраля, но общественность заметила его только 10 дней спустя, когда юрист из Флориды Дрю Хинкес высказал о нём своё мнение в Twitter. Криптосообщество высмеяло «неосуществимый» законопроект, а сам Хинкс описал его как «самый неработоспособный закон штата», связанный с блокчейном и криптовалютами, который он когда-либо видел.

Другой юрист — Габриэль Шапиро — разъяснил своим подписчикам в Twitter, что законопроект, по сути, попытается запретить неизменность блокчейна, в то время как она является общим свойством блокчейна и вообще распределённых реестров. Наконец, третий юрист — Карла Рейес — заявила, что законодателям следует вносить законопроекты только в том случае, если они понимают, как работает технология.

Хотя законопроект направлен на то, чтобы помочь пользователям восстановить свои активы, если они потеряют секретные ключи, соблюдать его будет невозможно, заключили юристы.

Документ должен пройти три чтения, первое уже состоялось.