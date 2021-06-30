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30 June 2021

Американские госведомства используют технологии распознавания лиц без надлежащего контроля

Согласно данным Счётной палаты США, из 14 госорганов, заявивших о применении соответствующих технологий в уголовных расследованиях, только одна имеет хоть какую-то внутреннюю отчётность.

Счётная палата США в своём июньском отчёте сделала вывод о почти полном отсутствии внутреннего контроля в  государственных органах, использующих технологии распознавания лиц, представленные такими компаниями, как Clearview AI. Из 14 федеральных агентств, заявивших о применении соответствующих технологий в уголовных расследованиях, только одна только одна имеет хоть какую-то внутреннюю отчётность. Это иммиграционная и таможенная служба, которая составляет список утверждённых поставщиков технологий распознавания лиц и регистрационный лист по внедрению этих технологий.

В целом ведомства не всегда понимают даже, какие системы они используют, например, от частных или государственных поставщиков, что создаёт разного рода риски.

Между тем федеральные системы могут содержать огромное количество удостоверений личности: согласно выводам Счётной палаты, автоматизированная система биометрической идентификации Министерства внутренней безопасности содержит более 835 млн таких документов.

«Когда госорганы используют технологию распознавания лиц без предварительной оценки последствий для конфиденциальности, существует риск того, что они не будут соблюдать законы, правила и политику, касающиеся конфиденциальности»говорится в докладе.

Счётная палата поинтересовалась у опрашиваемых ведомств, использовали ли они распознавание лиц во время прошлогодних протестов после убийства Джорджа Флойда, а также беспорядков на Капитолийском холме 6 января 2021 года. Выяснилось, что шесть федеральных агентств, включая ФБР, Службу судебных приставов и Почтовую инспекционную службу, применяли технологии во время протестов летом 2020 года, три госоргана (полиция Капитолия, Погранично-таможенная служба и Бюро дипломатической безопасности) расследовали при помощи них беспорядки 6 января. 

Использование распознавания в отношении протестующих показывает, насколько важно наличие механизмов подотчётности, следует из доклада.  Счётная палата выпустила 26 рекомендаций федеральным агентствам по дальнейшему использованию распознавания лиц. Главный посыл ведомства определите, какие системы распознавания лиц вы используете, а затем изучите риски каждого из них.

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