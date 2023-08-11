Министерство обороны США работает над внедрением ИИ в свои структуры

Министерство обороны США работает над формированием оперативной группы по созданию генеративного искусственного интеллекта.

Подразделение получит название «Лима» и будет заниматься интеграцией технологий ИИ в систему безопасности Штатов. В частности, планируется использование больших языковых моделей. Одна из целей — развитие внешнеполитических взаимоотношений.

«Министерству обороны необходимо ответственно заняться внедрением генеративных моделей ИИ, принимать надлежащие защитные меры и снижать риски для национальной безопасности, которые могут возникнуть в результате таких проблем, как возникновение управляемых данных обучения. Мы также должны учитывать то, как наши противники собираются использовать технологии искусственного интеллекта и будут ли они стремиться подорвать наши решения на основе ИИ», — заявил Крейг Мартелл, главный специалист МО США по цифровым технологиям и искусственному интеллекту.