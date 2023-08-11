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Новости
11 August 2023

Министерство обороны США работает над внедрением ИИ в свои структуры

Ведомство собирается использовать технологии для повышения обороноспособности и развития политических отношений

Министерство обороны США работает над формированием оперативной группы по созданию генеративного искусственного интеллекта. 

Подразделение получит название «Лима» и будет заниматься интеграцией технологий ИИ в систему безопасности Штатов. В частности, планируется использование больших языковых моделей. Одна из целей — развитие внешнеполитических взаимоотношений.

«Министерству обороны необходимо ответственно заняться внедрением генеративных моделей ИИ, принимать надлежащие защитные меры и снижать риски для национальной безопасности, которые могут возникнуть в результате таких проблем, как возникновение управляемых данных обучения. Мы также должны учитывать то, как наши противники собираются использовать технологии искусственного интеллекта и будут ли они стремиться подорвать наши решения на основе ИИ», — заявил Крейг Мартелл, главный специалист МО США по цифровым технологиям и искусственному интеллекту.
США технологии ИИ

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