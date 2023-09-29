Роскомнадзор определил технические условия установки ТСПУ

Роскомнадзор выложил на общественное обсуждение приказ «Об утверждении технических условий установки технических средств противодействия угрозам, а также требований к сетям связи при использовании технических средств противодействия угрозам».

Разработан он во исполнение требований Федерального закона №90-ФЗ (о «суверенном Рунете»).

«Настоящие технические условия применяются оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) услуги присоединения к его сети передачи данных сети передачи данных другого оператора связи, оказывающего услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», собственником или иным владельцем точки обмена трафиком при подключении к их точке обмена трафиком сетей связи, с использованием которых предоставляется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при обеспечении установки технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования (далее – технические средства противодействия угрозам)», – сказано в документе.

Технические условия включают в себя:

1) соблюдение значений климатических воздействий в соответствии с эксплуатационной документацией;

2) обеспечение бесперебойного электропитания;

3) обеспечение доступа сотрудников специально уполномоченной службы по обеспечению регулирования использования радиочастот и радиоэлектронных средств при Роскомнадзоре к ТСПУ в целях технического обслуживания;

4) обеспечение защиты от несанкционированного доступа к ТСПУ;

5) организацию технологического канала связи для управления ТСПУ, обладающего пропускной способностью не менее 100 Мбит/с и обеспечивающего выделение сетевых адресов каждому техническому средству противодействия угрозам, устанавливаемому в сети связи оператора связи или в точке обмена трафиком, и обеспечение возможности подключения к ним Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, в соответствии с предоставленным им списком сетевых адресов.

Также там представлены протоколы взаимодействия при подключении к средствам связи оператора или установке ТСПУ в точку обмена трафиком.

Дата окончания публичного обсуждения — 18 октября 2023 г. Если у вас есть замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.