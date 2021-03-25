Владимирский журналист получил условный срок за призыв к расправе над единороссами

Фрунзенский районный суд города Владимира приговорил журналиста издания «Томикс» Александра Степанова к 1 году и 6 месяцам условно, а также к запрету на администрирование соцсетей и сайтов. Приговор вынесен за твит с призывом расправы над членами «Единой России». Степанов признал вину и раскаялся в содеянном. Его уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ) рассматривалось в особом порядке.

Сторона обвинения просила для него 2 года лишения свободы условно.

Как установило следствие, журналист «Томикса» во время несанкционированной акции протеста в столице Владимирской области в поддержку Алексея Навального 23 января опубликовал твит с призывом совершить насильственные незаконные действия в отношении членов партии власти. Сообщение могли увидеть около 200 подписчиков закрытого аккаунта Степанова в Twitter, половина из которых, по его словам, были боты. Твит почти сразу был удален.

28 января дома у Александра Степанова прошел обыск, в ходе которого силовики изъяли у него компьютер. На следующий день журналиста задержали, а 30 января суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.



Показания, подтверждающие правонарушение журналиста «Томикса», давали, в частности, член «Единой России», одиозный активист Артём Спесивцев, председатель регионального отделения Российского союза молодёжи Роман Александров и пресс-секретарь владимирского подразделения «Почты России» Сергей Морковкин.



Незадолго до начала судебного заседания по делу Степанова в телеграм-канале отделения партии «Единая Россия» во Владимирской области появилась публикация, где единороссы попросили суд проявить снисходительность в отношении Александра Степанова и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Партийцы посчитали, что журналист «не осознавал меру ответственности за свои слова и не хотел нанести реальный вред гражданам», и обратили внимание на признание им вины.