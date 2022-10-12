Российские работодатели всё чаще следят за своими сотрудниками

Популярность решений для контроля за действиями сотрудников в информационном контуре организаций растет, рассказали «Ъ» разработчики таких продуктов.
Так, по данным Staffcop, рост продаж доходит до 30% год к году. Отсутствие же должного контроля во внутреннем пространстве организации дает возможность нелояльным сотрудникам получать доступ к конфиденциальной информации и в дальнейшем «сливать» ее в сеть, объясняют в Staffcop.
По данным аналитического центра Zecurion, это уже вторая волна спроса на следящие программы. Впервые подглядывать за тем, как сотрудники справляются с работой, решили весной 2020 года, с массовым переходом на удалёнку. По словам руководителя Zecurion Владимира Ульянова, слежка за сотрудниками нужна компаниям при расследовании инцидентов и поиске виноватых. На деле же работодатель чаще хочет понять, кто для компании полезнее.
В «СерчИнформе» также видят интерес к решениям для контроля как по сегменту DLP-систем (программа для защиты от утечек данных, контроля дисциплины), так и по сегменту контроля времени.
Есть несколько причин: тренд на безопасность в связи с возросшим количеством кибератак на компании и ужесточение законодательства о защите персональных данных, отмечает руководитель отдела аналитики «СерчИнформа» Алексей Парфентьев: «По итогам года мы ожидаем увеличения продаж выше среднего». По словам эксперта, динамика заметнее в госсекторе, в бизнесе же рост «более равномерный». Госструктуры пока «находятся на ранней стадии зрелости в вопросах информационной безопасности», уточняют в «РТК-Солар», ожидая интенсивного роста внедрения таких решений в 2023–2024 годах.
Активность кибератак в России выросла с конца февраля, они в основном происходили из-за границы и приводили как к утечкам данных, так и к остановкам работы сервисов. Злоумышленники стали не только интенсивнее атаковать инфраструктуру жертв, но и активнее искать инсайдеров в компаниях и ведомствах.
В условиях неуверенности в завтрашнем дне сотрудники склонны к нарушениям, краже данных, попыткам корпоративного мошенничества, отмечает Владимир Ульянов. В Staffcop добавляют, что отдельным стимулом для роста решений для контроля за сотрудниками сейчас может стать количество россиян, уехавших из страны, но продолжающих работать удаленно.
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