Хакеры выложили в Сеть электронную переписку Минкультуры

Архив базы электронных писем госорганов объемом более 700 Гб опубликовали на сайте Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets): в базе содержатся 230 000 писем из Министерства культуры РФ, столько же писем из администрации Благовещенска и 130 000 писем из аппарата губернатора Тверской области, сообщил «Ъ».

По мнению Cybernews, утечка произошла из-за атаки хакерской группировки Anonymous. Источник издания на рынке кибербезопасности подтвердил, что в архиве базы содержатся электронные письма госорганов.

Three #Russian government institutions lost over 700 GB worth of emails, thanks to a continued by #hackers affiliated with the #Anonymous collective.#cybersecurity #cyberwar #Ukrainehttps://t.co/uLzQ2m9plJ