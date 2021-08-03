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3 августа 2021

Эксперт обнаружил в открытом доступе документы Минобороны России

Речь идёт о протоколах торгов по реализации имущества министерства, где «засвечены» персональные данные участников — номер паспорта и ФИО.

Генеральный директор АНО «Информационная культура» и руководитель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин опубликовал в своём Telegram-канале документы российского министерства обороны:

«Я рассказывал ранее, что госорганы крайне халатно относятся к персональным данным граждан, особенно граждан которые вступают с ними в любые взаимоотношения, например, трудовые или договорные. Ещё один наглядный пример федерального уровня — Минобороны России продаёт высвобождаемое имущество и публикует протоколы торгов, включая паспортные данные представителей компаний».

По его словам, эти документы легко найти в Google, забив в поиске «паспорт серия site:mil.ru/files filetype:pdf».

Мы проверили файлы по некоторым ссылкам, и там действительно указаны участвовавшие в торгах представители компаний. В документах можно найти не только название и юридический адрес того или иного ООО, но также полное ФИО участника торгов вместе с номером и серией паспорта. В некоторых случаях документы содержат даже адреса.

«Удивительно, что никто из граждан так и не засудил представителей Минобороны за такое, — говорит эксперт. — И это один пример из тысяч, и не все они находятся так просто, но пытливые умы могут найти многое».

152-ФЗ абсурд персональные данные утечки Иван Бегтин Минобороны паспортные данные

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