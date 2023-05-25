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25 May 2023

Эксперты по инфобезопасности обвинили SuperVPN в масштабной утечке данных

В базе с более чем 360 миллионами записей, где есть емейлы, исходные IP, геолокация пользователей и секретные ключи, большинство записей связаны с данным сервисом. Кроме этого исследователи утверждают, что SuperVPN не придерживается собственной же политики компании.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Monstera / Pexels / Canva

Исследователь кибербезопасности Джереми Фаулер сообщил проекту vpnMentor про обнаружение не защищенной паролем базы данных, содержащей более 360 миллионов записей общим размером в 133 Гб, связанных с утечкой данных VPN.

Общедоступные записи содержали адреса электронной почты, информацию об устройстве, исходные IP-адреса, данные геолокации и даже ссылки на сайты, которые посещал пользователь.

Кроме того, взлом выявил секретные ключи, уникальные идентификационные номера пользователей приложений и номера UUID, которые можно использовать для получения дополнительной важной информации.

Другая информация, найденная в базе данных, включала модели телефонов или устройств, операционные системы, типы подключения к интернету и версии приложений VPN. Кроме того, во взломанной базе также присутствовали запросы на возврат средств и данные платного аккаунта.

VpnMentor и Фаулер сообщают, что большинство записей связано с бесплатным сервисом SuperVPN, который утверждает, что не хранит журналы пользователей. По мнению vpnMentor, утечка данных свидетельствует об обратном и противоречит политике компании.

Данный сервис доступен как в магазинах приложений Apple, так и в Google. Исследователи отметили в списке два приложения с названием SuperVPN, каждое из которых принадлежит разным разработчикам. “Qingdao Leyou Hudong Network Technology Co.” была разработчиком SuperVPN для iOS, iPad и macOS, а “SuperSoft Tech” разработала второе приложение с таким же названием.

Однако важно отметить, что это не первый раз, когда SuperVPN обвиняют в утечке личных данных ничего не подозревающих пользователей. На самом деле, как сообщал Hackread.com в мае 2022 года, SuperVPN был в списке бесплатных VPN-сервисов, в которых были раскрыты данные о более чем 21 миллионе пользователей.

В отчете, опубликованном vpnMentor, Фаулер заметил, что электронные письма поддержки клиентов SuperVPN были связаны с StormVPN, Luna VPN, RocketVPN и GhostVPN (не путать с CyberGhost VPN). Кроме того, в базе данных были обнаружены ссылки на каждого из этих поставщиков VPN. Исследователи пока не могут подтвердить, что все они принадлежат одной и той же компании, но, по словам исследователей, они не удивятся, если окажется, что это так и есть.

Распространение ненадежных VPN-приложений можно объяснить стремлением разработчиков, ориентированных на получение прибыли, извлечь выгоду из растущего спроса на конфиденциальность и безопасность, заявляют исследователи. Индустрия VPN стала очень прибыльной: миллионы пользователей по всему миру ищут надежные решения для защиты своего присутствия в Интернете. В этих условиях некоторые разработчики отдают предпочтение денежной выгоде, а не безопасности пользователей, сосредотачиваясь на быстрой и недорогой разработке, маркетинге и распространении приложений VPN.

Таким образом, подчёркивают в vpnMentor, создание одной компанией сразу нескольких VPN-приложений с разными именами и немного отличающимся пользовательским интерфейсом вполне вероятно, поскольку это позволит ей расширить сеть пользователей, ищущих подходящего поставщика VPN.

Исследователи рекомендуют при выборе бесплатного VPN проявлять осторожность, учитывая определённые риски, к которым относятся:

  • Нечёткие политики сбора и использования данных. Следует убедиться, что сервис не следить за вашей интернет-активностью для продажи данных рекламодателям и третьим лицам.
  • Отсутствие прозрачности. Здесь следует обранить внимание на наличие раздела «О нас» на официальном сайте VPN-сервиса, так как это может указывать на отсутствие информации о том, кто и как обрабатывает ваши данные.
  • Защита от утечки DNS. Необходимо убедиться, что служба VPN предлагает защиту от утечки DNS, чтобы ваш интернет-провайдер не мог видеть ваши действия в интернете.
  • Слабое шифрование. Эксперты советуют избегать VPN, предлагающих более слабое шифрование, чем 128-битный или 256-битный AES, так как это увеличивает риск компрометации ваших данных.
  • Отрицательные отзывы. Нужно всегда читать отзывы пользователей и консультироваться с авторитетными обзорными сайтами, чтобы оценить опыт и опасения других юзеров, прежде чем выбрать услугу VPN.

Распространение VPN-приложений создает как возможности, так и проблемы для пользователей, стремящихся к конфиденциальности и безопасности в своей онлайн-активности. В то время как рынок предлагает широкий спектр надежных VPN-решений, растет и число сомнительных приложений, подчёркивают эксперты. Поэтому они призывают к осторожным и взвешенным решениям при выборе нужного вам сервиса.

В свою очередь, «Роскомсвобода» рекомендует воспользоваться маркетплейсом VPNLove.me, где собраны безопасные, проверенные экспертами платные VPN-сервисы с надёжной репутацией, которые бережно относятся к данным своих клиентов и заботятся об их конфиденциальности.

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