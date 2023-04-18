DLBI: в первом квартале утекло 118 миллионов уникальных записей

В первом квартале текущего года утечки превысили 118 млн уникальных записей, пишет «Ъ» со ссылкой на российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence). Это в 2,3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты видят причины в росте атак на компании, оказывающие услуги IT-аутсорсинга, в том числе в области безопасности, спрос на которые набирает обороты с 2022 года.

Согласно отчёту, компании, передающие обработку данных подрядчикам или доверяющие им управление инфраструктурой, часто защищены хуже. Если хакерам удаётся взломать подрядчика, они получают доступ ко всем его клиентам. Кибератаки через подрядчиков и цепочки поставок сегодня одни из наиболее опасных, подтверждают и участники рынка.

Крупнейшими утечками за отчётный период стали двойная утечка данных бонусной программы «Сберспасибо» (52,5 млн записей) и сети «Спортмастер» (46 млн записей), а также интернет-аптеки zdravcity.ru (8,9 млн записей),

В 2022 году общий объём проанализированных утечек, по данным DLBI, составил 99,8 млн уникальных e-mail адресов и 109,7 млн уникальных телефонных номеров. Тогда основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян заявил, что этот показатель можно соотнести с численностью населения России, где у большинства есть только один телефонный номер, и сказать, что в прошлом году утекли данные 75% всех жителей России или 85% жителей взрослого (трудоспособного) и старшего поколения.