Правительство приостановило действие некоторых требований «пакета Яровой»

Российский кабмин освободил операторов связи от обязанности выполнять некоторые требования «пакета Яровой». Это входит в список мер поддержки телекоммуникационной отрасли, которые предложило Минцифры. Исключением стал мораторий на перенос и демонтаж оборудования связи по требованию властей, поскольку это касается Роспотребнадзора и будет обсуждаться отдельно.

Пакет соответствующих мер был направлен Минцифры в правительство в марте. Над ним работали специалисты министерства совместно с представителями операторов связи.

Ранее СМИ сообщили, что в середине марта текущего года президиум комиссии Правительства по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкционного давления вынес положительное решение по списку мер, которые призваны поддержать телеком-IT-отрасли.

В частности, среди мер поддержки, которые предложило Минцифры, фигурирует приостановка на год действия требований о ежегодном увеличении объема хранения трафика в рамках «пакета Яровой» на 15%, приостановка для операторов обязанностей по хранению видеотрафика, запуск механизма постепенной индексации тарифов сотовых операторов на фоне актуального уровня инфляции, обеспечение возможности совместной эксплуатации инфраструктуры связи операторами в рамках межсетевого роуминга, приостановка требований по покрытию дорог федеральной автомобильной сети и малых населенных пунктов сетями LTE.

Кроме того, Минцифры предложило обеспечить возможность совместного использования операторами инфраструктуры сети связи, установить до 31 декабря 2024 года налоговую ставку по налогу на прибыль для операторов связи в размере 3%, ввести мораторий на отчисления операторов в специальный фонд, из которого финансируется оказание универсальных услуг связи, и обеспечить предоставление операторам льготных кредитов по ставке не более 3% на покупку телекоммуникационного оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи.