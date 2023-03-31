Ужесточается наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Российский кабмин внёс в Госдуму два законопроекта, которые ужесточают антинаркотическое законодательство в части «пропаганды» наркотиков, в том числе — с помощью интернета:

№325715-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

№325719-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

Первым законопроектом вносятся изменения в статью 6.13 КоАП РФ. Предлагается уточнить понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков и одновременно ввести «ее полный запрет, в отличие от существующего запрета некоторых из ее элементов».



Ещё одна поправка в КоАП предлагает считать пропагандой распространение информации о допустимости употребления наркотиков «путем оправдания или представления указанных действий как общепринятых норм». Исключение касается книг, произведений науки, искусства и литературы, которые были опубликованы до вступления закона в силу. В этих случаях распространение таких произведений должно сопровождаться напоминанием об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.

Максимальный размер штрафа в 1,5 млн рублей остаётся прежним.

Также вносятся поправки в статью 13.41 КоАП — «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации». Теперь наказывать будут за неудаление «информации, содержащей пропаганду незаконного оборота, потребления наркотиков, культивирования наркосодержащих растений» и т.п.

Вторым законопроектом вносятся изменения в УК и УПК, предлагающие ввести уголовную ответстсвенность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков, совершенную повторно лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года (статья 6.13 КоАП) либо уже имеющим судимость за совершение данного преступления.

В законопроекте прописано внесение поправки в ст. 230.3 УК о пропаганде незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных веществ и культивирования наркосодержащих растений. Поправка предполагает, следует из текста пояснительной записки, штраф до 50 тыс. руб., исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное наказание предлагается ввести для тех, кто ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение.

В пояснительной записке кабмин ссылается на Стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г., согласно которой:

«...масштабное использование сети "Интернет" для пропаганды незаконного потребления наркотиков отнесено к угрозам национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Анализ статистических данных, материалов дел об административных правонарушениях, обращений граждан и организаций, мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей свидетельствуют о том, что все больше таких противоправных деяний совершается с использованием сети «Интернет», также говорится в пояснительной записке.

«Действия, совершенные указанным способом, являются общественно опасными, поскольку охватывают многомиллионную аудиторию, существенной частью которой являются несовершеннолетние, а также способствуют расширению рынка сбыта запрещенных веществ, – утверждают авторы обоих законопроектов. – В целях пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков, а также вербовки распространителей злоумышленниками активно используются различные социальные сети, площадки популярных форумов, ресурсы крупных тематических сайтов, свободный доступ к которым имеет неограниченное число пользователей сети "Интернет". При этом технические возможности сети "Интернет", используемые для создания и распространения пронаркотической информации, позволяют с минимальными затратами достичь эффективности такой пропаганды (анонимность, быстрота передачи данных, трансрегиональный и трансграничный характер сетей, отсутствие непосредственного контакта субъектов распространения информации, одновременный охват широкой аудитории, простота сбора и обобщения информации, небольшие финансовые издержки)».

В случае принятия Госдумой, оба документа должны вступить в силу 1 января 2024 года.