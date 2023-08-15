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15 August 2023

В России вдвое увеличился спрос на оборудование для майнинга

Причина — ослабление рубля, влекущее за собой уменьшение издержек для бизнеса

В России  растёт спрос на размещение мощностей для майнинга криптовалют. Объем заказов за первую половину 2023 года вырос вдвое относительно второй половины 2022 года.  Всё из-за стремительно ослабления рубля.

Нынешний курс позволяет компаниям экономить на издержках, поскольку выплаты сотрудникам происходят в рублях, счета за аренду офисов и электричество  — тоже. 

Российские вычислительные мощности занимают около 10% общемировых, что позволяет добывать в день до 100 биткоинов. Год назад средняя себестоимость биткоина составляла около 15 тыс. долларов, после ослабления рубля — около 12 тыс. долларов.

Уменьшение издержек, а также постоянное давление США на рынок криптовалют, в том числе на майнинг, делают российские Центры обработки данных (ЦОД) привлекательными для китайских инвесторов, приход которых также увеличивает спрос на оборудование. 

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