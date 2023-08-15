В России вдвое увеличился спрос на оборудование для майнинга

В России растёт спрос на размещение мощностей для майнинга криптовалют. Объем заказов за первую половину 2023 года вырос вдвое относительно второй половины 2022 года. Всё из-за стремительно ослабления рубля.

Нынешний курс позволяет компаниям экономить на издержках, поскольку выплаты сотрудникам происходят в рублях, счета за аренду офисов и электричество — тоже.

Российские вычислительные мощности занимают около 10% общемировых, что позволяет добывать в день до 100 биткоинов. Год назад средняя себестоимость биткоина составляла около 15 тыс. долларов, после ослабления рубля — около 12 тыс. долларов.

Уменьшение издержек, а также постоянное давление США на рынок криптовалют, в том числе на майнинг, делают российские Центры обработки данных (ЦОД) привлекательными для китайских инвесторов, приход которых также увеличивает спрос на оборудование.