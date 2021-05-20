Производители устройств жалуются на проблемы с получением разрешений в ФСБ

В последние несколько месяцев ряд крупных производителей устройств (Intel Corporation, Lenovo, Huawei, Hewlett Packard, Vivo, Samsung, ASUSTeK Computer) стали получать нотификации в Казахстане. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Единый реестр нотификаций Евразийской экономической комиссии. В Mobile Research Group пояснили, что оформление через другую страну происходит из-за того, что в России во второй половине прошлого года были проблемы с регистрацией таких документов.

Речь идёт о документе, который компании в уведомительном порядке передают властям (в России это Федеральная служба безопасности, в Казахстане — Комитет национальной безопасности) при импорте товаров с элементами криптографии и шифрования. Последние есть в смартфонах, планшетах, ноутбуках, серверах и другой технике. Вне зависимости от страны — члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выдавшей нотификацию, устройство можно будет ввозить на всю его территорию.

По словам собеседников издания из числа представителей производителей техники с криптографическими элемаентами, после начала пандемии сроки оформления разрешения в ФСБ увеличились с десяти дней минимум до месяца. Кроме того, с 25 марта 2020 года был закрыт прямой приём документов в ведомстве, теперь их надо отправлять «Почтой России». Также процесс рассмотрения документов стал менее прозрачным.

«Резко вырос процент отрицательных решений. У представителей бизнеса нет возможности понять, где именно во время оформления была допущена ошибка, до момента получения письменного решения, которое также высылается только по почте», — говорит один из источников РБК.

В то же время процедура в Казахстане организована «более прозрачно и адекватно», чем в России: процесс регистрации занимает пять рабочих дней, заявку можно подать в электронном виде. Но для получения нотификаций через Казахстан необходимо иметь на территории страны зарегистрированное юридическое лицо и оформить на него электронную цифровую подпись для возможной регистрации на портале госуслуг.

Из-за проблем с процессом регистрации нотификаций в России возникает серьёзный риск переноса начала продаж новых устройств в России на более позднее время по сравнению с другими странами. Помимо этого представляет угрозуи задержка реализации проектов, чувствительных к своевременным поставкам подобного рода продукции, рассказывают производители.

Впрочем, не все компании ощущают на себе подобные проблемы. Так, в ASUS подтвердили, что с 2021 года сроки получения нотификации «незначительно увеличились», но вместе с тем заявили, что это не повлияло на запланированные старты продаж оборудования. В Vivo рассказали, что процесс регистрации нотификаций для ввоза продукции в Россию не изменялся, просто продукция компании представлена по всему миру, в том числе в Казахстане.