Новое видео Роскомсвободы: слежка онлайн

Смотрите новый ролик на нашем YouTube-канале — о том, как следят за нашими коммуникациями и что можно предпринять в ответ.

Какие инструменты используют силовики для слежки за гражданами?

Реестр организаторов распространения информации — что это такое?

Как защититься от слежки?

Ответы — внутри видео!

Еще больше информации, которая поможет сохранить приватность устройств и мессенджеров — в наших карточках, здесь и здесь, а также в материале «Секьюрно».

И не забудьте про рекомендации по безопасности в цифровом мире от нашего проекта Safe.