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Новости
4 September 2023

Новое видео Роскомсвободы: слежка онлайн

Рассказываем про уязвимости мессенджеров, деанонимизацию и реестр ОРИ

Смотрите новый ролик на нашем YouTube-канале — о том, как следят за нашими коммуникациями и что можно предпринять в ответ.

  • Какие инструменты используют силовики для слежки за гражданами?
  • Реестр организаторов распространения информации — что это такое?
  • Как защититься от слежки?

Ответы — внутри видео!

 

 

Еще больше информации, которая поможет сохранить приватность устройств и мессенджеров — в наших карточках, здесь и здесь, а также в материале «Секьюрно». 

И не забудьте про рекомендации по безопасности в цифровом мире от нашего проекта Safe.

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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

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