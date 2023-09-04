Новое видео Роскомсвободы: слежка онлайн

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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.