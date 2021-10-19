В Москве в мигалках на полицейских авто появились видеокамеры

В мигалках полицейского спецтранспорта в тестовом режиме появились камеры, которые фиксируют нарушения ПДД. Об этом сообщает Autonews.ru. Устройства вмонтированы в специальные балки со спецсигналами.

В каждую такую балку помещены две полусферы, в которой и находится по камере. Впрочем, число камер можно варьировать: в максимальном варианте оснащения их шесть. В центре балки установлен радар, сканирующий окружающую обстановку. По уверениям разработчиков, конструкция позволяет отслеживать дорожную ситуацию на 360° вокруг автомобиля. Система работает как в движении, так и когда автомобиль припаркован. Она способна функционировать и в минус 40°, и в плюс 50° по Цельсию.



Камеры могут фиксировать практически все виды нарушений ПДД, а также выявлять автомобили с неоплаченной парковкой и проверять их по базам розыска. Информация с камер хранится в памяти компьютера не менее 30 суток. При наличии подключения к интернету данные передаются в центр обработки. Какие из возможностей комплексов интересуют в Центр организации дорожного движения в первую очередь, пока неизвестно. Это должны показать результаты тестирования.

О планах заменить камеры-треноги на дорожные комплексы нового формата глава ГИБДД Михаил Черников сообщал в 2019 году. Тесты планировалось начать в 2020 году. В июле этого года Черников сообщил, что устройства планируется запустить до конца 2021 года. Разработчиком устройства стала компания «Технологии распознавания». Изначально камера называлась «АвтоСканНар», затем её переименовали в «АвтоУраган-МС».