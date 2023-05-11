НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Мы считаем закон об иноагентах дискриминационным и неправовым, противоречащим Конституции и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в судах
Нужна юр.помощь?
Новости
11 May 2023

VK оштрафовали на 60 000 рублей за утечку данных пользователей

Суд установил, что компания нарушила закон о персональных данных.

В Москве суд оштрафовал VK на 60 000 руб. за утечку данных пользователей почтового сервиса Mail.ru, сообщают «Ведомости». Суд установил, что компания нарушила закон о персональных данных (ч.1 ст. 13.11 КоАП).

Ранее по результатам предварительного внутреннего расследования в компании установили, что утечка произошла из-за «проникновения внешнего злоумышленника в апреле 2022 г. в тестовый контур IТ-инфраструктуры оператора».

О том, что данные пользователей почты Mail.ru выложены в открытый доступ, стало известно в январе этого года. Сообщалось, что более чем 3,5 млн слитых записей содержат ID, адрес электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и др., телефон, имя, фамилию и логин.

Тогда в пресс-службе почтового сервиса заявили, что данные попали в Сеть в связи с утечкой информации в начале 2022 г. с другого сервиса и пользователям почты «ничего не угрожает».

персональные данные кибербезопасность информационная безопасность утечка VK Mail.ru

Похожие статьи

Правительство утвердило «Концепцию информационной безопасности для детей»
Хакеры выложили в открытый доступ данные клиентов «Альфастрахования»
Павел Дуров: «Миссия Telegram — сохранить конфиденциальность и свободу слова во всем мире»
В московской полиции проходит массовая проверка в связи с утечками данных силовиков
DLBI: в первом квартале утекло 118 миллионов уникальных записей
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности