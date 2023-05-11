VK оштрафовали на 60 000 рублей за утечку данных пользователей

В Москве суд оштрафовал VK на 60 000 руб. за утечку данных пользователей почтового сервиса Mail.ru, сообщают «Ведомости». Суд установил, что компания нарушила закон о персональных данных (ч.1 ст. 13.11 КоАП).

Ранее по результатам предварительного внутреннего расследования в компании установили, что утечка произошла из-за «проникновения внешнего злоумышленника в апреле 2022 г. в тестовый контур IТ-инфраструктуры оператора».

О том, что данные пользователей почты Mail.ru выложены в открытый доступ, стало известно в январе этого года. Сообщалось, что более чем 3,5 млн слитых записей содержат ID, адрес электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и др., телефон, имя, фамилию и логин.

Тогда в пресс-службе почтового сервиса заявили, что данные попали в Сеть в связи с утечкой информации в начале 2022 г. с другого сервиса и пользователям почты «ничего не угрожает».