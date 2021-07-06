Суд запретил Double Data использовать данные пользователей «ВКонтакте» в коммерческих целях

Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел решение суда первой инстанции и нашёл в действиях Double Data нарушение прав на использование базы данных «ВКонтакте». Суд запретил компании извлекать и использовать данные пользователей, а также взыскал символическую компенсацию в размере 1 рубля.

Напомним, «ВКонтакте» подала в суд на компанию ООО «Дабл» в 2017 году. Последняя собирала общедоступные персональные данные пользователей, разработав для этого специальное ПО, и продавала их третьим лицам, в частности, НБКИ, для оценки кредитоспобности заёмщиков. Поначалу соцсети было отказано в иске, затем апелляционная инстанция отменила это решение. Дело дошло до кассационного суда, который отправил его на новое рассмотрение в первую инстанцию — Арбитражный суд Москвы. Он вынес решение в пользу компании, но сегодня это решение пересмотрел Девятый арбитражный апелляционный суд.

«Double Data бесконтрольно собирала данные пользователей ВКонтакте, включая фамилии, имена, год рождения и другую открытую информацию. Эти данные использовались Double Data в коммерческих целях, в том числе для оценки кредитоспособности заёмщиков. Ни пользователи, ни сама соцсеть не давали на это разрешения», — говорится на сайте «ВКонтакте».

«Наша работа не останавливается — мы продолжим защищать данные нашей аудитории. Пользователи ВКонтакте доверяют своему окружению и знакомой площадке, поэтому мы считаем важным оправдать их доверие и предотвратить бесконтрольное и незаконное использование информации», — заявили в пресс-службе соцсети.

Сегодняшний суд — промежуточный этап при любом исходе, рассказал «Роскомсвободе» Евгений Орешин, советник практики по разрешению споров BCLP, который предствляет интересы Double Data. Компания пойдёт в Суд по интеллектуальным правам и, возможно, в Верховный суд. По словам Орешина, сложно сказать, чем руководствовался апелляционный суд, поскольку мотивировочной части постановления ещё нет.

«Суд первой инстанции же признал, что одна программа Double Data работает по тому же техническому признаку, что и поисковая система (Яндекс, Google), и ещё две — как интернет-браузер. И если запрещать ПО Double Data, то нужно запретить и поисковики. Это значимый момент. Итересно, что «ВКонтакте» его и не оспаривает, а что оспаривает, непонятно», — говорит юрист.

По мнению Орешина, это дело важно с общественной точки зрения, в контексте развития новых технологий. «Всё в интернете движется, и если любое перемещение информации признавать незаконным, то ни к чему хорошему это не приведёт», — заключил он.

Юристы «Роскомсвободы» тем временем напоминают, что в споре «ВКонтакте» и Double Data речь идёт не о самих персональных данных, а о базе данных — и это разные объекты.

«Спор не из простых. Пока что события развиваются так же, как на первом круге рассмотрения дела: суд первой инстанции отказал «ВКонтакте», а апелляционный суд встал его его сторону (то же самое было в 2017-2018 году). Контекст защиты именно персональных данных пользователей остаётся за пределами спора, так как иск подан в защиту базы данных как объекта смежных прав социальной сети», — поясняет адвокат «Роскомсвободы» Екатерина Абашина.