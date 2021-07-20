Автоматический сбор пользовательской информации с «ВКонтакте» теперь под запретом

Автоматическое скачивание профилей пользователей социальных сетей и их обработка не допускаются. К такому выводу пришел Девятый арбитражный апелляционный суд, сообщает «Агентство правовой информации» (АПИ).



Спор ООО «ВКонтакте» с ООО «Дабл» длится уже четыре года и оценивается экспертами отрасли как прецедент. IT-компания с помощью специального парсера (программ Double Search, Social Link и Social Attributes) скопировала сведения обо всех пользователях и предлагала услуги по их автоматической обработке, в том числе в целях оценки кредитоспособности. Такие действия владелец ресурса расценил как нарушение его смежных прав на базу данных, в создание которой были вложены существенные инвестиции.





Суды четырех инстанций приняли противоречивые решения. После возвращения дела на пересмотр Арбитражный суд Москвы отклонил иск, не усмотрев нарушений ни прав открывших свои профили для всех желающих пользователей, ни самого ООО «ВКонтакте»: ответчик не создавал альтернативную базу данных и не нарушал нормальное использование сайта VK.



В свою очередь, апелляционная коллегия пришла к выводу, что владелец социальной сети гарантировал пользователям защиту даже открытых сведений о них от всех «посторонних». Поскольку ООО «Дабл» пользователем не является, оно не вправе получать содержащиеся внутри сети материалы. «Ответчик не лишен возможности получать такую же информацию из других источников, если ее обладатели не владеют исключительными правами на нее и не заявляют возражений», – отмечается в постановлении. Суд запретил ООО «Дабл» переносить элементы из базы данных пользователей «В Контакте», передавать такие сведения третьим лицам или предоставлять доступ к собранному архиву. В качестве компенсации в пользу истца взыскали один рубль.

Вместе с тем служители Фемиды отклонили требование ООО «В Контакте» об уничтожении программных средств ответчика (парсеров) и уже собранной базы данных пользователей. «Судебный акт должен соответствовать принципу исполнимости. Однако истцом не представлено доказательств, на каких информационных носителях находятся ранее извлеченные из базы данных пользователей информационные элементы и где находятся носители», – заключил апелляционный суд.

Напомним, что ООО «Дабл» скачивало материалы с многих открытых ресурсов, в том числе социальных сетей «Одноклассники», Facebook, интернет-порталов «Авито», «Авто.ру» и других. Эти данные в дальнейшем обрабатывались, в частности, АО «Национальное бюро кредитных историй» («НБКИ»), которое представляло банкам портрет потенциальных клиентов. Роскомнадзор признал эти действия нарушением законодательства о персональных данных. «Информация о субъекте, содержащаяся в социальных сетях, не может быть отнесена к персональным данным, сделанным субъектом общедоступными, поскольку социальные сети не являются источником общедоступных персональных данных», – констатировал суд, подтверждая законность и обоснованность выданного надзорным органом предписания.



Кроме того, вступивший в силу весной текущего года закон запрещает обработку размещенных самими гражданами персональных данных без их отдельного согласия. Оно должно оформляться отдельно от общего согласия, а «молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться разрешением.





В свою очередь, глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян говорит, что вряд ли решение по делу «ВК против Дабл» ощутимо скажется на защищённости пользовательских данных:

«Конечно, на самом деле это пользователей не спасёт, потому что кто хотел парсить — они всё равно будут это делать, также дальше анализируя данные из открытых профилей в соцсетях, просто данный процесс теперь перейдёт в определённое «серое поле». А «ВКонтакте», между тем, получила монопольное право на обработку данных анкет своих пользователей, и, соответственно, монопольное право на продажу контекстной рекламы, которую она будет предлагать на рынок, заявляя, что знает предпочтения, поведение и наклонности своих юзеров».

«Так что пользовательская защищённость вряд ли столь сильно повысилась в связи с принятием указанного решения суда, — резюмирует юрист. — Вместе с тем, это достаточно сильно сузило пространство для свободы конкуренции на рынке обработки больших данных».