Военная цензура: пришло время международных медиа с многомиллионной аудиторией

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что в короткий промежуток времени блокировке из соображений военной цензуры подверглось сразу несколько очень крупных интернет-медиа.

Канадский новостной портал Global News в марте текущего года выложил на своём сайте материал о мотивах «специальной военной операции» российской армии на территории Украины, где действия российских властей характеризуются как «колониализм». Генпрокуратура обратила на него внимание совсем недавно и внесла ссылку с этой новостью в реестр запрещённой информации:

reestr.rublacklist.net/ru/record/4500669

Из-за блокировки ссылки по HTTPS, на территории России у большинства операторов сайт Global News не открывается полностью.

У Global News многомиллионная аудитория в социальных сетях: 3,25 млн подписчиков в YouTube, 2,5 млн — в Facebook, 310 тысяч — в Instagram, в Twitter — 802 тысячи читателей и 32 тысячи пользователей LinkedIn отслеживают публикации издания.

Попал в немилость и социальный сервис обмена знаниями, веб-сайт вопросов и ответов его пользователей из разных стран Quora. Кто-то из юзеров задал вопрос о сомнительности действий российских войск по отношению к мирным гражданам Украины, и надзорное ведомство увидело в данном треде дискредитацию российской армии, также отправив ссылку в бан по HTTPS:

reestr.rublacklist.net/ru/record/4565946

Генпрокуратура не первая, кто обратил внимание на «крамольность» материалов Quora. Ранее ссылки с сервиса уже неоднократно блокировались решениями судов в регионах, поскольку самых разных советов — от того, как утаить от родителей, что они курят до рецепта «коктейля Молотова» и нелегальной сборки оружия.

У сервиса почти миллион подписчиков в Facebook, и более 264 тысяч — в Twitter.

Окончательно заблокирован сайт популярной финской газеты Ilta-Sanomat. Ранее по HTTPS ограничивался доступ только к одной ссылке издания, но на днях Генпрокуратура решила уже полностью внести его в реестр запрещённой информации по «маске» (*) — со всеми доменами и поддоменами.

Военной цензуре подвергся материал японского новостного портала TBS NEWS DIG Powered by JNN:

reestr.rublacklist.net/ru/record/4799108

Там рассказывает о событиях в Буче, которые российские власти предпочитают считать фейком.

За TBS NEWS DIG в Facebook следят более полумиллиона подписчиков, а в Twitter на него подписано больше 245 тысяч юзеров.

Ещё один сюжет о происходившем в Буче заблокиорован на аргентинском новостном портале Clarín. В статье случившееся сравнивают «с Грозным и Алеппо»:

reestr.rublacklist.net/ru/record/4750679

Clarín тоже очень популярное издание, в Facebook за ним следят почти 9 млн пользователей, а в Twitter — 3,4 млн читателей.

Большинство из вышеперечисленных изданий блокируется на основании «резиновых» решений Генпрокуратуры, которые были вынесены в самое разное время — то есть многие сылки и сайты попадают в реестр гораздо позже того момента, как то или иное решение было принято. В последние пару дней, как видим, это коснулось уже очень крупных сервисов из самых разных уголков мира с многомиллионной армией подписчиков.