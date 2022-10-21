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21 October 2022

Что угрожает безопасности России: интернет-магазин, сайт турпоходов и женские журналы

За последние несколько дней Генпрокуратура подвергла цензуре пару десятков сайтов за размещение на них информации о событиях в Украине.

В реестре запрещённой информации снова пополнение, появившееся там на основании военной цензуры.

Решением №27-31-2022/Ид14431-22 были заблокированы четыре сайта:

  • Латвийский информационный портал Press;
  • «Новости Крыма»;
  • Украинский женский журнал Ivona;
  • Львовский портал «Высокий замок».

Первые три сайта заблокированы по «маске», то есть - со всеми доменами и поддоменами.

 

Требованием №27-31-2022/Треб1048-22 Генпрокуратура отправила в бан:

  • Украинский сайт отзывов;
  • Портал «Мой Киев» (по «маске»);
  • Онлайн-журнал о красоте и здоровье Beauty HUB;
  • Интернет-магазин с самым разным спектром товаров Moyo.

 

По требованию №27-31-2022/Треб1082-22 в реестр попали:

  • Информационный портал украинской компании LIGA ZAKON, специализирующейся на проблемах бизнеса и аналитике;
  • Сайт туристических походов, восхождений в горы и экспедиций KuluarPohod (по «маске»).

 

Решением №27-31-2022/Ид14256-22 блокируются:

  • Новости города Сумы;
  • Сайт объявлений о продаже домашних животных;
  • Портал с информацией о действиях в чрезвычайных ситуациях «Довідка» (укр., «справка»).
  • Последние два - тоже со всеми доменами и поддоменами.

 

По решению № 27-31-2022/Ид14301-22 под блокировку попали:

  • Портал обзора украинской прессы UAmedia;
  • По «маске» ограничен доступ к дополнительному домену издания Spektr (главный был заблокирован чуть менее двух недель назад).

 

По требованию № 27-31-2022/Треб1075-22 доступ по «маске» ограничен к проекту рязанского филиала «Новой газеты» — изданию «Метла».

 

Решением №27-31-2022/Ид14377-22 заблокировано сообщество активистов и проектных менеджеров в Берлине «Декабристы». Ограничение доступа также происходит ко всем доменам и поддоменам.

149-ФЗ 139-ФЗ Украина Генпрокуратура 32-ФЗ военная цензура специальная военная операция

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