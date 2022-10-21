Что угрожает безопасности России: интернет-магазин, сайт турпоходов и женские журналы

В реестре запрещённой информации снова пополнение, появившееся там на основании военной цензуры.
Решением №27-31-2022/Ид14431-22 были заблокированы четыре сайта:
Первые три сайта заблокированы по «маске», то есть - со всеми доменами и поддоменами.
Требованием №27-31-2022/Треб1048-22 Генпрокуратура отправила в бан:
По требованию №27-31-2022/Треб1082-22 в реестр попали:
Решением №27-31-2022/Ид14256-22 блокируются:
По решению № 27-31-2022/Ид14301-22 под блокировку попали:
По требованию № 27-31-2022/Треб1075-22 доступ по «маске» ограничен к проекту рязанского филиала «Новой газеты» — изданию «Метла».
Решением №27-31-2022/Ид14377-22 заблокировано сообщество активистов и проектных менеджеров в Берлине «Декабристы». Ограничение доступа также происходит ко всем доменам и поддоменам.
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