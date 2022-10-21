Что угрожает безопасности России: интернет-магазин, сайт турпоходов и женские журналы

В реестре запрещённой информации снова пополнение, появившееся там на основании военной цензуры.





Решением №27-31-2022/Ид14431-22 были заблокированы четыре сайта:

Латвийский информационный портал Press;

«Новости Крыма»;

Украинский женский журнал Ivona;

Львовский портал «Высокий замок».

Первые три сайта заблокированы по «маске», то есть - со всеми доменами и поддоменами.

Требованием №27-31-2022/Треб1048-22 Генпрокуратура отправила в бан:

Украинский сайт отзывов;

Портал «Мой Киев» (по «маске»);

Онлайн-журнал о красоте и здоровье Beauty HUB;

Интернет-магазин с самым разным спектром товаров Moyo.

По требованию №27-31-2022/Треб1082-22 в реестр попали:

Информационный портал украинской компании LIGA ZAKON, специализирующейся на проблемах бизнеса и аналитике;

Сайт туристических походов, восхождений в горы и экспедиций KuluarPohod (по «маске»).

Решением №27-31-2022/Ид14256-22 блокируются:

Новости города Сумы;

Сайт объявлений о продаже домашних животных;

Портал с информацией о действиях в чрезвычайных ситуациях «Довідка» (укр., «справка»).

Последние два - тоже со всеми доменами и поддоменами.

По решению № 27-31-2022/Ид14301-22 под блокировку попали:

Портал обзора украинской прессы UAmedia;

По «маске» ограничен доступ к дополнительному домену издания Spektr (главный был заблокирован чуть менее двух недель назад).

По требованию № 27-31-2022/Треб1075-22 доступ по «маске» ограничен к проекту рязанского филиала «Новой газеты» — изданию «Метла».

Решением №27-31-2022/Ид14377-22 заблокировано сообщество активистов и проектных менеджеров в Берлине «Декабристы». Ограничение доступа также происходит ко всем доменам и поддоменам.