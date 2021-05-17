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May 17, 2021, 9:20 a.m.

Вячеслав Володин просит Европу повлиять на «непослушные» IT-компании

По его словам, Россия намерена вынести вопрос о поведении международных интернет-корпораций на заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), призвав уделить этой теме приоритетное внимание.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин порассуждал в своём Telegram на тему регулирования интернета, вспомнив, что тридцать лет назад был утверждён стандарт Всемирной паутины, а также отметил заметный рост числа интернет-пользователей в России. Депутат признаёт огромное влияние интернета на нашу жизнь, одновременно упомянув о «лазейках для злоупотреблений», которые открывает Сеть.

По его словам, с пользовательским ростом нарастает и проблема опасных явлений, как то – «продажи наркотиков, распространения детской порнографии, экстремистской и террористической информации, как инструмент политического давления».

Поэтому Россия намерена вынести вопрос «о поведении международных IT-компаний» на заседание Парламентской Ассамблеи Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и предложит рассмотреть его в ПАСЕ.


По его словам, в последнее время некоторые международные интернет-компании пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве, причем юрисдикция этих компаний прямо влияет на их предпочтения:

«И мы уже видим, как в угоду политической конъюнктуре подрываются основы, на которых изначально строилась глобальная сеть. Игнорируются принципы свободы слова, право на распространение информации. По чьей-то воле, без всяких правовых оснований, блокируются „неугодные“ сайты, вся „вина“ которых – в изложении „не той“ точки зрения. Это недопустимо».

Также Володин добавил, что меры, которые позволили бы приблизиться к решению проблем, возникающих с развитием интернета, должны соответствовать его масштабу и силе влияния.

«Вырабатывать их надо совместно, на межгосударственном уровне», – уточнил он.

Напомним, в конце прошлого года был принят закон о блокировке крупных социальных сетей за применение модерации к российским СМИ (речь в основном идёт о провластных).  Допустима частичная блокировка конкретных страниц ресурсов, а также замедление доступа к ним. Этот и ещё целый ряд законов стали очередными рычагами давления на Сеть и усиления цензуры, и тренд на полное приручение интернета продолжается, порой по совершенно надуманным поводам.

цензура 511-ФЗ 530-ФЗ госрегулирование Вячеслав Володин 482-ФЗ ПАСЕ

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