Председатель Госдумы предлагает наказывать за интернет-мошенничество жёстче, чем за обычное

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой существенно ужесточить статью УК РФ о мошенничестве для тех, кто обманом получает доступ к деньгам россиян во время телефонного звонка или с помощью интернета. В своём Telegram он заявил, что судьи назначают до пяти лет лишения свободы за такие деяния, но этого, по его мнению, недостаточно:

«Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав».

По его словам, потери клиентов банков от мошенничества за прошлый год составили 9 млрд рублей. Володин добавил, что вопрос нужно рассмотреть после выборов осенью «в числе приоритетных».



Также председатель Думы выступил за совершенствование банковских процедур и регламентов, а также за жесткий контроль со стороны правоохранительных органов.