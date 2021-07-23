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23 July 2021

Председатель Госдумы предлагает наказывать за интернет-мошенничество жёстче, чем за обычное

По мнению Вячеслава Володина, необходимо внести изменения в статью 159 УК РФ, выделив такого рода преступления в отдельный, более тяжёлый состав.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой существенно ужесточить статью УК РФ о мошенничестве для тех, кто обманом получает доступ к деньгам россиян во время телефонного звонка или с помощью интернета. В своём Telegram он заявил, что судьи назначают до пяти лет лишения свободы за такие деяния, но этого, по его мнению, недостаточно:

«Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав».

По его словам, потери клиентов банков от мошенничества за прошлый год составили 9 млрд рублей. Володин добавил, что вопрос нужно рассмотреть после выборов осенью «в числе приоритетных».

Также председатель Думы выступил за совершенствование банковских процедур и регламентов, а также за жесткий контроль со стороны правоохранительных органов.

Госдума госрегулирование мошенничество уголовка Вячеслав Володин

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