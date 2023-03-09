Google One будет уведомлять своих пользователей в случае утечки данных

Облачное хранилище Google One объявило своим пользователям о новых функциях мониторинга утечек в даркнете. Также сервис расширяет доступ к VPN для своих клиентов. Такой функционал планируют внедрить в ближайшие несколько недель.

Ранее бесплатный VPN от сервиса Google One был доступен лишь для пользователей с тарифом Premium 2 ТБ, однако теперь им смогут пользоваться все участники сервиса, включая клиентов с базовым тарифом.

Такой VPN будет работать на всех устройствах — Android, iOS, Windows и Mac. Им могут свободно пользоваться до пяти членов семейной группы. Он должен защитить пользовательские данные, маскируя IP-адрес и шифруя сеансы браузера. Это сделано для того, чтобы защитить клиентов от отслеживания хакерами по незащищенным сетям.

Дополнительно Google презентовал службу мониторинга даркнета – она должна помогать пользователям обнаруживать их личную информацию в интернете. Данная служба доступна лишь для пользователей из США. Такой сервис будет осуществлять проверку в даркнете на предмет поиска личных данных пользователя – их имя, номер телефона, адрес электронной почты, домашний адрес и номер социального страхования (SSN).

Если сервис найдёт подобную информацию, Google будет обязан уведомить об этом пользователя, предоставив ему инструкцию по защите данных. К примеру, пользователь сможет сообщить об утечке своих данных в полицию или осуществить подписку на службу кредитного мониторинга.

По заверениям сервиса Google, информация в профиле мониторинга обрабатывается на основании политики конфиденциальности. Клиент вправе удалить личную информацию из своего профиля, а также в любой момент прекратить её мониторинг.