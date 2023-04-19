Верховный суд разъяснил оценку фактов оскорбления представителей власти

Как сообщают «Ведомости», Верховный суд (ВС) разъяснил, как оценивать факты применения насилия или оскорблений к представителям власти. Несмотря на то что проект постановления «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 318 (применение насилия в отношении представителя власти), 319 УК (оскорбление представителя власти) направлен в редакционную комиссию на доработку, концептуально пленум его одобрил. Прошлое постановление пленума на эту тему датируется 1989 г.

Проектом постановления пленума ВС разъясняется, что оскорбление представителя власти «состоит в публичном унижении чести и достоинства, затрагивающем его личностные и профессиональные качества, совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей, выраженном в неприличной форме». Такое оскорбление может быть совершено посредством публичного высказывания ругательств в адрес потерпевшего или размещения «унижающих потерпевшего сведений» в СМИ или интернете.

Также оскорблением могут считаться другие публичные действия, унижающие честь и достоинство представителя власти, – срывание фирменного головного убора или погон – «при условии, что они не причинили физическую боль либо вред его здоровью». Оговаривается, что «обязательным условием уголовной ответственности за оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением является публичный характер соответствующих противоправных действий».

Оговаривается, что «обязательным условием уголовной ответственности за оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением является публичный характер соответствующих противоправных действий».

Юрист публичного права Key Consulting Group Владислав Радов считает, что практика по делам о преступлениях, связанных с публичным оскорблением представителей власти, не изменится, так как высшая судебная инстанция утверждает то толкование, которое уже воспринято и реализуется практикой сегодня.

С ним согласны юристы «Роскомсвободы». На практику привлечения россиян к ответственности за критику властей решение пленума ВС РФ никак не повлияет, считает наш первый эксперт.

Второй юрист отмечает, что представители власти, как и любой другой гражданин, вправе обратиться в суд для защиты чести и достоинства, поэтому ничего нового в этом нет. «Здесь важно заметить, видимо, что никаких повышенных стандартов в доказании унижения чести и достоинства нет, как например, в Европе», – уточняет он.

Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян в расширенном комментарии сказал следующее:

«Позиция ВС РФ по сути никак особо не улучшает позицию самих пользователей. Публичный характер распространения устанавливается даже в случаях пересылки сообщений в закрытых чатах и группах. Такие случае уже были. Возможно, позиция ВС РФ поможет лишь при случаях, похожих на дело Клокова, бывшего сотрудника пункта управления главка МВД Москвы, которого обвинили в публичном распространении «фейков» о российской армии из-за приватного телефонного разговора с родственниками.



Под публичных характером распространения будет пониматься любое размещение оскорбительного контента, будь то текст, видео, фотография, футболка или какой-то мерч. Если вы в личных целях используете выражения или изображение и никому не показываете, то нарушения нет. Публичное распространение — определяющий признак».

«Репост видео, фотографий и иных изображений тоже будет признаваться публичным распространением», – подытоживает эксперт.