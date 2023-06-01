Что вступает в силу в июне: закон о биометрии, продажа вейпов только в магазинах и товарные знаки для самозанятых

В июне вступают в силу сразу несколько законов и других нормативно-правовых актов, которые скажутся на Рунете, а также правах человека в России. Рассказываем о самых главных из них.

С 1 июня

«Закон о биометрии»

Депутаты и официальная российская пресса позиционируют его как закон, который «даёт право отказаться от сбора биометрических данных», однако это не совсем так. Ещё когда закон был принят, наши юристы проанализировали его и пришли к выводу, что законом просто установлена монополия на хранение государством биометрических данных. Контролировать это будут ФСБ и Роскомнадзор.

Видов собираемой биометрии установлено всего два: изображение лица и образец голоса.

Принудительный сбор биометрии запрещён, отказ гражданина от сдачи биометрии не может влиять на оказание ему любых государственных, муниципальных услуг; сбор биометрической информации несовершеннолетних возможен только с согласия родителей или их опекунов, трансграничная передача собранной биометрии запрещена; сбор геномной информации запрещён; отозвать согласие на сбор данных можно в любой момент.

Однако не всё из этого является нововведениями, говорят наши юристы. В части согласия ничего не изменилось, из нового же — запрет на передачу геномных данных, ограничение видов обрабатываемых биометрии, установление порядка отказа от обработки биометрии через МФЦ.

Положения закона не распространяются на следующие отношения:

при оперативно-розыскной, контрразведывательной или разведывательной деятельности;

при обороне страны, обеспечении безопасности государства и охраны правопорядка, реализации внешней политики;

при функционировании государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность.

Операторами регионального сегмента смогут быть только государственные учреждения или государственные унитарные предприятия.

Вейпы можно будет купить только в магазинах

Их нельзя будет продавать на ярмарках, выставках, дистанционным способом и с использованием автоматов.



Купить подобные устройства можно будет только в стационарных магазинах. Но даже там запрещена их открытая выкладка и демонстрация.



Этот же закон запретил продавать подросткам не только никотиновые, но и безникотиновые вейпы. Купить никотиновые вейпы несовершеннолетние не могли и прежде, а вот оборот безникотиновых устройств вообще никак не регулировался. Новые нормы закрыли этот законодательный пробел.



Законом были внесены изменения в федеральный закон «О защите детей от вредной информации», и в перечень блокируемый в интернете материалов теперь попала информация не только о никотиносодержащей продукции, но и устройств для её потребления.

Биометрические загранпаспорта

С 1 июня МВД России возобновляет прием заявлений о выдаче загранпаспортов с электронным носителем информации. Заявление можно будет подать через территориальные органы МВД, через МФЦ (многофункциональный центр) или через портал госуслуг.



С февраля 2023 года оформить такие паспорта было нельзя из-за дефицита чипов. Изначально в «Гознаке» предполагали, что проблему удастся решить в течение месяца, однако в реальности потребовалось гораздо больше времени. АО «Микрон», который производит микросхемы для заграничных паспортов, перешел на круглосуточное производство микросхем.



Загранпаспорт с электронным носителем информации действует 10 лет и содержит биометрические данные о его владельце.

Дистанционная медико-социальная экспертиза

Пройти медико-социальную экспертизу можно будет дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных технологий. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 1 июня. Такой возможностью смогут воспользоваться россияне, не согласные с решением бюро медико-социальной экспертизы и желающие его обжаловать в вышестоящих учреждениях и пройти экспертизу повторно.





Электронный документооборот в кадрах госорганов

С июня 2023 года по 31 мая 2024 года в России пройдет эксперимент по использованию электронных документов в кадровой работе ряда федеральных исполнительных органов власти. Его участниками, согласно постановлению Правительства, будут Казначейство, ФНС, Минцифры и гражданские госслужащие этих органов власти.

С 4 июня

Права человека в местах принудительного содержания

Больше организаций смогут участвовать в общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Это право появится у общественных объединений, ассоциаций (союзов), фондов и автономных некоммерческих организаций.



Закреплено, что общественные наблюдательные комиссии действуют независимо от органов госвласти и местного самоуправления.

С 29 июня

Товарные знаки для самозанятых

Вступает в силу закон, позволяющий самозанятым регистрировать товарные знаки. Этот инструмент можно будет использовать для развития личных брендов, продвижения работ, товаров и услуг. Причем зарегистрировать таким образом товарный знак смогут не только россияне, но и иностранцы. Ранее правом на получение товарного знака обладали только юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП).