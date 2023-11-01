Какие законы вступают в силу в ноябре

В ноябре вступает в силу несколько законов и других правовых актов, которые касаются Рунета и цифровых технологий в РФ.
В России появится реестр малых технологических компаний. Такой закон вступает в силу 3 ноября. Согласно документу, технологическая компания является российской коммерческой организацией, которая занимается разработкой или производством продукции (оказанием услуг) с использованием инновационных технологий.
Реестр таких компаний начнёт работать в составе государственной информационной системы «Экономика», оператором которой является Минэкономразвития России. Включение компаний в указанный реестр станет инструментом для адресного получения мер поддержки.
В этот же день вступает в силу постановление Правительства, согласно которому Минэкономразвития будет устанавливать порядок определения размера платы за проведение экспертизы малых технологических компаний, а также форму экспертного заключения о соответствии таких организаций установленным условиям и критериям.
Компании смогут претендовать на льготы по уплате налогов, сборов, страховых взносов и таможенных платежей.
Согласно проекту правительственного постановления, для попадания в реестр компании необходимо соответствовать одновременно четырем критериям:
Для включения в реестр организации придется зарегистрироваться на сайте одного из уполномоченных центров экспертизы. Там же нужно подать электронное заявление на проверку соответствия критериям малой технокомпании и приложить копии документов, подтверждающих соответствие критериям.
4 ноября вступают в силу дополнения к перечню товаров, разрешенных к параллельному импорту. В числе прочего в него попали:
Смартфоны компании Samsung остались в перечне товаров для параллельного импорта.
Маркировку лекарственных препаратов, безалкогольных напитков и соков, а также телефонов и ноутбуков в ЕАЭС будут вести по общим правилам. Такие Решения Совета Евразийской экономической комиссии вступают в силу 9 ноября.
Согласно документу, государства-члены ЕАЭС могут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории. Евразийскую экономическую комиссию нужно уведомить об этом не позднее чем за 6 месяцев до даты введения маркировки.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.