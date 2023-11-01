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Аналитика
1 November 2023

Какие законы вступают в силу в ноябре

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Малые технологические компании объединят в специальном реестре, смартфоны и ноутбуки в ЕАЭС промаркируют по общим правилам, «параллельный импорт» ждёт расширение.
Изображение создано с помощью сервиса Canva AI

В ноябре вступает в силу несколько законов и других правовых актов, которые касаются Рунета и цифровых технологий в РФ.

 

1. Малые технологические компании объединят в реестре

 

В России появится реестр малых технологических компаний. Такой закон вступает в силу 3 ноября. Согласно документу, технологическая компания является российской коммерческой организацией, которая занимается разработкой или производством продукции (оказанием услуг) с использованием инновационных технологий.

Реестр таких компаний начнёт работать в составе государственной информационной системы «Экономика», оператором которой является Минэкономразвития России. Включение компаний в указанный реестр станет инструментом для адресного получения мер поддержки.

В этот же день вступает в силу постановление Правительства, согласно которому Минэкономразвития будет устанавливать порядок определения размера платы за проведение экспертизы малых технологических компаний, а также форму экспертного заключения о соответствии таких организаций установленным условиям и критериям.

Компании смогут претендовать на льготы по уплате налогов, сборов, страховых взносов и таможенных платежей.

Согласно проекту правительственного постановления, для попадания в реестр компании необходимо соответствовать одновременно четырем критериям:

  • Объем выручки за предшествующий календарный год не превышает 4 млрд руб.
  • Основной вид экономической деятельности соответствует одному из видов, включенных в утвержденный правительством перечень.
  • Уровень научно-технического потенциала компании соответствует уровню, определенному правительством.
  • У компании есть возможности для применения и внедрения инновационных технологий при разработке или производстве продукции.

Для включения в реестр организации придется зарегистрироваться на сайте одного из уполномоченных центров экспертизы. Там же нужно подать электронное заявление на проверку соответствия критериям малой технокомпании и приложить копии документов, подтверждающих соответствие критериям.

 

2. Очередное расширение параллельного импорта

 

4 ноября вступают в силу дополнения к перечню товаров, разрешенных к параллельному импорту. В числе прочего в него попали:

  • фототехника Sony, Canon, Fujifilm,
  • батарейки и аккумуляторы Duracell, Varta и Panasonic,
  • запчасти Isuzu,
  • другие товары.

Смартфоны компании Samsung остались в перечне товаров для параллельного импорта.

 

3. Правила маркировки лекарств, напитков, телефонов в ЕАЭС унифицировали

 

Маркировку лекарственных препаратов, безалкогольных напитков и соков, а также телефонов и ноутбуков в ЕАЭС будут вести по общим правилам. Такие Решения Совета Евразийской экономической комиссии вступают в силу 9 ноября.

Согласно документу, государства-члены ЕАЭС могут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории. Евразийскую экономическую комиссию нужно уведомить об этом не позднее чем за 6 месяцев до даты введения маркировки.

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