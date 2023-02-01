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1 February 2023

Законы в феврале: Рунет стал ещё более контролируемым

В текущем месяце вступает в силу закон об административной ответственности за неисполение требований «суверенного Рунета»; силовики больше не предоставляют госуслуг; вводится максимальная скорость для электросамокатов; на «Госуслуги» можно будет зайти с помощью биометрии.
Фото: depositphotos

В феврале 2023 года в России вступает в силу ряд новых законов, которые так или иначе скажутся на Рунете.

 

Наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете»

С 1 февраля появится административная ответственность за неисполнение оператором связи, имеющим номер автономной системы, требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи. Изменения направлены на «реализацию положений закона об обеспечении устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России».

 

Ограничения для самокатов

С 1 февраля вступит в силу новый ГОСТ Р 70514-2022 для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ — электросамокаты, гироскутеры, моноколеса). Документ вводит ограничение максимальной скорости в 25 км/ч.

 

Вход на  «Госуслуги» с биометрией

Также с 1 февраля на Госуслугах можно будет авторизоваться не только с помощью логина и пароля, но и через единую биометрическую систему.

 

Деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД теперь больше не будет являться «предоставлением государственных и муниципальных услуг»

Депутаты Госдумы утверждают, что изменение определения позволит «дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов». Норма вступает в силу с 3 февраля.

152-ФЗ МВД России ФСБ 90-ФЗ суверенизация Рунета ФСО Минобороны СВР Госуслуги электросамокаты

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