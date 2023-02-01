Законы в феврале: Рунет стал ещё более контролируемым

В феврале 2023 года в России вступает в силу ряд новых законов, которые так или иначе скажутся на Рунете.
С 1 февраля появится административная ответственность за неисполнение оператором связи, имеющим номер автономной системы, требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи. Изменения направлены на «реализацию положений закона об обеспечении устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России».
С 1 февраля вступит в силу новый ГОСТ Р 70514-2022 для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ — электросамокаты, гироскутеры, моноколеса). Документ вводит ограничение максимальной скорости в 25 км/ч.
Также с 1 февраля на Госуслугах можно будет авторизоваться не только с помощью логина и пароля, но и через единую биометрическую систему.
Депутаты Госдумы утверждают, что изменение определения позволит «дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов». Норма вступает в силу с 3 февраля.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.