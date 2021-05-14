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May 14, 2021, 10:28 a.m.

В список «СМИ-иноагентов» внесли VTimes

Созданное бывшими сотрудниками «Ведомостей» издание позиционирует себя как независимое, публикующее только прошедшие тщательный фактчекинг важные новости, мнения и аналитику.

Министерство юстиции РФ внесло издание VTimes в реестр «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента». Это следует из обновлённого списка СМИ на сайте ведомства:

«Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса „VTimes.io“».

VTimes – российское деловое интернет-СМИ, основанное в 2020 году бывшими сотрудниками «Ведомостей» после того, как там случился кризис вследствие назначения исполняющим обязанности главреда Андрея Шмарова, которого редакция обвинила в цензуре и вмешательстве в уже опубликованные материалы.

VTimes позиционирует себя как приверженца качественой журналистики, основанной на честном, ответственном и независимом подходе. Издание не ставит перед собой никаких запретных тем, но тщательно проверяет все факты.

«Главная ценность — это время. Поэтому VTimes — это только важные новости, мнения и аналитика, которые принесут вам новые знания и пользу», – говорится на сайте издания.

Напомним, во второй половине апреля текущего года в список иноагентов попали «Медуза» и «Первое антикоррупционное СМИ» (PASMI). После внесения в этот список «Медуза» практически осталась без рекламодателей, поэтому объявила о сборе средств и платной подписке. Свою поддержку ей высказали многие независимые СМИ и общественные деятели, среди которых – лидер группы DDT Юрий Шевчук.

абсурд иностранный агент 327-ФЗ 426-ФЗ 481-ФЗ Ведомости VTimes

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