«Первая крупная жертва закона о СМИ-иноагентах», — Сеть о закрытии VTimes

Издание VTimes объявило о прекращении работы. Такое решение, говорится в заявлении издателя VTimes Александра Губского, поступившем в «Медузу», принято после включения издания в список «СМИ-иностранных агентов». Такое же сообщение издание выложило в официальном Facebook и Twitter.

«На собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа», — пишет издатель.

«Мы изучили семь сценариев продолжения деятельности VTimes со статусом „иноагента“ или без такового. В каждом из сценариев был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы. Но причина нашего решения не только и не столько страх уголовного преследования за то, что мы честно исполняем свой профессиональный долг», — пишет издатель.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.https://t.co/1JYng5xSki — VTimes (@VTimesMedia) June 3, 2021

«Ярлык „иноагента“ разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с „иноагентом“, — и мы не можем их за это осуждать», — говорится в тексте.

Отдельно сказано, что со СМИ из реестра СМИ-иноагентов опасаются общаться чиновники, бизнесмены и аналитики, без чего затруднена подготовка материалов.

В заявлении говорится, что добровольных пожертвований читателей, с точки зрения редакции, недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа:

«По сути, VTimes выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ. Но мы задумали и сделали совсем другое медиа. Поэтому мы приняли решение прекратить издание VTimes — 12 июня, в День независимости России».

Редакция благодарит читателей, партнеров и сделавших пожертвования и подчеркивает, что «закрытие проекта VTimes не значит, что мы отказываемся от своих принципов и уходим из профессии».



VTimes – информационно-аналитический сайт, созданный в 2020 году журналистами, ранее работавшими в газете «Ведомости» до её покупки новым владельцем. Деньги на проект, как утверждалось, были собраны с будущих читателей. В середине мая текущего года VTimes внесли в список «СМИ-иноагентов».

Большинство пользователей Сети был потрясены фактом закрытия VTimes, хотя в целом сошлись во мнении, что ничего неожиданного не случилось, поскольку законодательство об «иноагентах», считают они, создавалось именно для подавления отличающейся от официальной точки зрения внутри России.

«Как много книг написано о таких периодах в странах, а ничего не меняется. История ничему не учит. Скоро будут костры и сжигание книг», — пишет пользователь в комментариях к статье о решении издания закрыться.

«Чётко продуманный план устранения всякого инакомыслия!» — считает ещё один комментатор.

Бывший владелец «ЮКОСА», оппозиционный политик Михаил Ходорковский, комментируя внесение целого ряда СМИ и интернет-ресурсов в реестр «иноагентов», говорит, что они «за последние два месяца в России зачищены или перешли в режим борьбы за выживание...»

«Только сказал, что хорошие новости из медиасферы редкость, и вот, пожалуйста - VTimes, похоже, закрывается», — написал в своём Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. Этому вопросу, в частности, был посвящён его недавний эфир:

Накануне принятия владельцем VTimes решения о закрытии зампредседателя РОО «Демократический выбор», блогер Кирилл Шулика поделился таким мнением в своём канале:

«Видимо, признанный иностранным агентом VTimes закрывается. Посмотрите, „Медуза“ стала другой, явно по причине отсутствия денег стало меньше контента. Денег же нет понятно почему. И что остается? „Дождь“, который вчера посвятил кучу времени кандидату от „Единой России“ в Госдуму и мужу Ольги Скабеевой Евгению Попову? Я не то что даже против, я просто знаю места, где Попова можно послушать каждый день. „Новая газета“, „Эхо Москвы“, но тут тоже бывает такое, что рот открываешь от удивления, а потом челюсть болит. Так что обращайте внимание на регионы — „Знак. ком“, „Ярновости“, „Бизнес-онлайн“, пул питерских СМИ, который сузился до микроскопических размеров. Но все равно в регионах пока еще что-то теплится».

«Видимо, первая крупная жертва закона о СМИ-иноагентах — закрывается издание VTimes, которое создала бывшая команда „Ведомостей“. Вот так: в „Ведомостях“ сменили руководство, а созданного конкурента прибили статусом иноагента. От старых „Ведомостей“ теперь ничего не осталось», — сетует создатель It`s My City и новый главред Republic Дмитрий Колезев.

Дискуссия на тему законодательства об иноагентах «у нас и у них» развернулась на деловом завтраке Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов на повышенных тонах поспорил представительницей МИДа Марией Захаровой. Была там затронута и тема VTimes.



Захарова похвалила российский закон о «СМИ-иностранных агентах». Она заявила, что он не сильно мешает деятельности средств массовой информации. Как уверяет Захарова, СМИ с таким статусом имеют такие же права, как остальные СМИ.

Журналисты, работающие в СМИ-иноагентах, пользуются в России теми же правами, что и представители других изданий, информация об ограничении их деятельности является неправдой, заявила Мария Захарова:https://t.co/yTN56M3mri pic.twitter.com/SxSUmblMyh — ТАСС (@tass_agency) June 3, 2021

По ее словам, политика России и МИД касательно СМИ-иноагентов уважительная и открытая.



Вместе с тем, по мнению представителя МИД, закон об иностранных агентах в США, который применялся к российским СМИ, является «анахронизмом». Как говорит Захарова, за основу американского закона об иноагентах взят закон 1938 года.

Венедиктов, в свою очередь, раскритиковал этот закон, поскольку он в первую очередь бьёт не по западным, а по российским изданиям. Более того, решения согласно ему принимаются внесудебно. По его словам, СМИ должны в принципе сопротивляться любым ограничениям. В ответ Захарова почему-то вспомнила маркировку социальными сетями российских правительственных изданий как спонсируемыми государством.

Корреспондент RTVI задала вопрос о закрытии VTimes, о котором издание объявило незадолго до начала делового завтрака на ПМЭФ. Захарова ответила, что «не в курсе» ситуации, однако, по ее мнению, VTimes «никто не закрывал».

«Я просто не в курсе этой ситуации, не знаю, что такое VTimes, не знаю, какая у них финансовая ситуация была до этого. Но вы же сказали, что это чисто финансовый вопрос, правильно?» — заявила Захарова.

По мнению представительницы россицского МИДа, задать вопрос о закрытии VTimes нужно спонсорам:

«Их никто не закрывал. Вы сказали, что у них финансовые проблемы. Из-за чего? У них спонсоры ушли? Так задайте вопрос спонсорам, почему они не хотят финансировать это СМИ. <…> Это вопрос финансов, имиджа, но это не вопрос того, что государство каким-то образом ограничивает деятельность этого СМИ. Они могут работать совершенно спокойно».

«Заявления Марии Захаровой о том, что статус „иноагента“ не мешает СМИ осуществлять свою деятельность, конечно, циничны — но имеют исторический бэкграунд: Кремль ещё 20 лет назад боялся признаться в том, что разгром НТВ — это политическое дело и называл его „спором хозяйствующих субъектов“», — так считает Telegram-канал «Местами [ещё сохраняется свобода]».

«Особенно цинично эти заявления звучат одновременно с закрытием VTimes, — рассуждает «Местами...». — Но одновременно эти заявления логичны. Ведь, и правда, сам по себе статус „иноагента“ не должен мешать работе журналистов. Просто вся „экосистема“ в стране выстроена таким образом, что никто: ни журналисты, ни издатели, ни рекламодатели, ни спикеры — не знает, что ему будет (а чего не будет) за любые действия. Как мы много раз видели, извратить закон, применить его избирательно можно — поэтому вполне очевидно, что рекламодатели или спикеры „сливаются“ в страхе, услышав название „СМИ-иноагента“. Нормально ли это? Нет. Будут ли гонения на медиа усиливаться? Да. Остановятся ли они после выборов в Думу? Нет».