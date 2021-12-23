Журналистов отслеживают по просмотрам роликов экс-схиигумена Сергия в ВК

Сотрудники Следственного комитета России начали обзванивать журналистов, которые просматривали видеоролики с проповедями бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова). Об этом ЕАН рассказал екатеринбургский журналист «Областной газеты» Павел Пивоваров. Также он опубликовал соответствующий пост у себя в Facebook, прикрепив скриншот повестки.

В повестке говорится, что журналист должен явиться в следственное управление СК РФ по Свердловской области утром 24 декабря. На документе стоит печать первого отдела по расследованию особо важных дел. Допрашивать его будут как свидетеля.

По словам Пивоварова, ему позвонил некий Максим Д., который представился следователем главного следственного управления СКР:

«Как я понял, они хотят, чтобы журналисты были допрошены по делу бывшего схиигумена Сергия. В частности, дали показания о просмотре видео, которые публиковал бывший пресс-секретарь Романова [Всеволод Могучев]. Мне лично следователь грозил приводом, если я откажусь».

Он добавил, что журналистов отбирают через соцсеть «ВКонтакте» — по просмотрам роликов, размещенных Могучевым.

«Похоже скоро настанут времена, когда журналисты будут отчитываться о просмотрах каждого видео», — отмечает Пивоваров.

«Вызывать журналистов, отвлекая их от работы, из-за просмотра видео по служебной необходимости — это полный зашквар», — подытожил он.

Напомним, Всеволод Могучев проходит обвиняемым по уголовному делу, которое было возбуждено по части 2 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды организованной группой». Еще одним обвиняемым проходит бывший схиигумен Сергий.



Могучев стал фигурантом этого уголовного дела вместе с Николаем Романовым, которому также предъявлено обвинение по этой статье, в деле фигурирует и неопределенный круг лиц. Дело было возбуждено летом как бесфигурантное по итогам анализа проповедей Романова, которые публиковал в интернете Могучев. В этих выступлениях звучали антисемитские высказывания, а также нелицеприятные заявления в адрес других конфессий.