Жительница Сочи попала под суд из-за статуса в WhatsApp

Жительница города Сочи, 38-летняя Виктория Т., разместила в своём аккаунте мессенджера WhatsApp статус «Слава Украине!», сообщает Астра.

Надпись была на корейском языке, но это не помешало следствию составить на девушку административный протокол ч. 1 ст 20. 3 (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Теперь девушке грозит административный арест, сроком до 15 суток, или штраф до 50 тыс рублей.

Возможно, это первое дело, заведённое на гражданина РФ за статус в WhatsApp.

Примечательно, что сам по себе данный слоган официально не является экстремистским, поскольку не внесён в реестр Минюста. Есть только два запрещённых материала, в которых он был использован, но запрет касался содержания самих текстов, а не отдельно данного лозунга.

WhatsApp же нельзя назвать лидером среди онлайн-сервисов по части привлечения граждан к ответственности за сообщения в нём, однако уже достаточно много случаев, когда россияне попадали в неприятные ситуации, выразив посредством данного мессенджера своё мнение. Так, к примеру, в республике Адыгея суд выдвинул обвинения 39-летнему жителю Красногвардейского района за ссылку на видеоролик, который содержал информацию о деятельности российской армии. Жительницу Дагестана оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию российской армии из-за публикации в одной из групп WhatsApp. А в декабре за аватар с украинским флагом осудили жителя Уфы.

UPD: Центральный районный суд Сочи оштрафовал женщину на 2 тысячи рублей. Женщина признала «вину».