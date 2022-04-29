США, ЕС и ещё 32 страны обнародовали «Декларацию будущего Интернета»

Соединенные Штаты, все государства-члены Европейского союза и 32 страны, не входящие в ЕС, объявили о «Декларации будущего Интернета», в которой изложены приоритеты для «открытого, бесплатного, глобального, совместимого, надежного и безопасного» Интернета. Документ подчеркивает такие цели как доступность, сетевой нейтралитет и удаление нелегального контента без ограничения свободы слова, хотя предлагает пока достаточно мало конкретных деталей для их достижения.

В трёхстраничной декларации заявляется о том, что подписанты «объединены верой в потенциал цифровых технологий для продвижения связей, демократии, мира, верховенства закона, устойчивое развитие и использование преимуществ прав человека и фундаментальных свобод».

Смысл события в том, чтобы воспротивиться «растущему цифровому авторитаризму, на фоне которого некоторые государства предпринимают меры по подавлению свободы самовыражения, подвергают цензуре независимые новостные сайты, вмешиваются в выборы, продвигают дезинформацию и отказывают своим гражданам в других правах человека».

В документе указывается, что подписавшие его страны привержены идее единого глобального Интернета, который по-настоящему открыт и способствует конкуренции, обеспечивает конфиденциальность и уважает права человека.

В декларации прописана приверженность государств:

защите прав человека и фундаментальных свобод всех народов;

продвижению глобального Интернета, которое способствует свободному обмену информацией;

повышению «инклюзивности» и доступности связи, чтобы каждый мог получить выгоду от цифровой экономики;

продвижению доверия в глобальной цифровой экосистеме, в том числе при помощи обеспечения конфиденциальности;

отстаиванию и укреплению идеи о «многостороннем участии в регулировании, которое обеспечивает работу Сети на благо всех».

Участники декларации разделяют мнение о том, что цифровые технологии могут способствовать демократии, миру, верховенству закона и устойчивому развитию.

В Декларации отмечается, что существует риск фрагментации интернета, в том числе в связи с угрозами российского правительства полностью или частично отключиться от глобальной сети, и также злоупотреблениями, которые проявляются в кибератаках, онлайн-цензуре и дезинформации.

Летом 2022 года планируется провести мероприятие, на котором партнеры до Декларации обсудят с сообществом, как документ может поддержать будущее интернета. Декларация не имеет обязательной юридической силы, но предполагается, что она будет использоваться в качестве отправной точки при определении политик в области интернета государствами-участниками.