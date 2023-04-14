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14 April 2023

МВД расследовало первое в России дело о присвоении средств криптобиржи

Теперь пользователи криптобиржи WEX могут подать исковое заявление в отношении её юрлица World Exchange Services Pte. Ltd.

МВД завершило расследование дела в отношении системного администратора криптовалютной биржи WEX. Его обвинили в присвоении имущества компании World Exchange Services Pte. Ltd на сумму более 3 млрд руб. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как заявила пресс-служба, это первое подобное уголовное дело в стране. По версии следствия, злоумышленник в октябре 2018 года заблокировал для пользователей и руководства компании WEX доступ к объединённым расчётным счетам и адресам криптокошельков, подконтрольных бирже.

В целях возмещения вреда пострадавшему юрлицу и обеспечения исков пользователей следователи наложили арест на недвижимое имущество обвиняемого и добровольно внесённые им денежные средства на сумму 4,3 млрд руб., сообщили в МВД. Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора сейчас направлено в суд.

В МВД напомнили, что пользователи криптобиржи WEX могут подать исковое заявление в отношении юрлица World Exchange Services Pte. Ltd.

«Факт хищения может быть использован в качестве преюидиции при рассмотрении гражданского дела по отношению к юрлицу. Иными словами, истцам в гражданском деле достаточно сослаться на решение уголовного суда», — пояснили юристы «Роскомсвободы».
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