Доклад: «Что не так с паспортами вакцинации?»

В рамках проекта Pandemic Big Brother эксперты «РосКомСвободы» выпустили доклад, в котором рассказывается о паспортах вакцинации, о связанных с пандемией коронавируса цифровых ограничениях и о том, как развивается эта область.
В процессе изучения данного вопроса выяснилось, что далеко не всё гладко с соблюдением прав человека при получении гражданами соответствующих документов, и подробно об этом можно прочитать в международном обзоре:
Настоящий отчёт отражает актуальную ситуацию вокруг цифровых паспортов вакцинации, запускаемых во всем мире с целью позволить гражданам вновь посещать общественные места и беспрепятственно перемещаться по регионам.
Как правило, в большинстве стран такие сертификаты выдаются как в бумажном, так и в цифровом виде, а вся информация хранится в государственных приложениях. В ряде регионов для этих целей были запущены отдельные приложения, в некоторых странах для этого используются приложения государственных сервисов или созданные ранее приложения для отслеживания контактов.
В отчёте более пристальное внимание уделяется вопросам вакцинации и связанной с ней выдачей цифровых документов в России и странах-партнёрах проекта.
Не так давно Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) выступала против того, чтобы в настоящее время такие сертификаты использовались для международных поездок, поскольку это создает неконкурентные условия для граждан разных стран и способствует дискриминации, и в августе текущего года ВОЗ опубликовала документ, который содержит технические спецификации и руководство по внедрению сертификатов о вакцинации для глав правительств разных стран.
Несмотря на то, что большое количество стран уже используют сертификаты о вакцинации, в том числе цифровые, в мире ещё не достигнута договорённость об их взаимном принятии. Это связано, в первую очередь, с наличием различных вакцин и сложной эпидемиологической обстановкой в разных странах.
Согласно отчёту, в России по состоянию на сентябрь полную вакцинацию от коронавируса прошло более 40 млн человек, что составляет 27,8% населения страны. Как минимум одну дозу получили 46,4 млн человек, а это 32,2% населения. При этом в 47 субъектах федерации власти ввели обязательную вакцинацию более 60% работников сферы услуг.
Ещё начиная с января текущего года все вакцинированные россияне могут получить сертификат о пройденной прививке на портале «Госуслуг». Правда, порядок формирования COVID-сертификата Минцифры опубликовало лишь в июне.
Сертификат о вакцинации представляет собой QR-код, действие которого — 1 год. Для его получения при вакцинации необходимо указать ФИО, дату рождения, номер паспорта и СНИЛС, а также номер телефона.
Невакцинированные могут получить временный QR-код. Переболевшие коронавирусом, при документальном подтверждении болезни, такой код получают автоматически, срок — полгода, при сдаче ПЦР-теста — на 72 часа.
В России на сегодняшний день остро стоит проблема подделки COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов. Такого рода предложения распространяются через интернет, но также и сами медики занимаются продажей соответствующих документов.
С подобными проблемами сталкиваются практически все страны СНГ, о чём подробно рассказано в отчёте. Там же рассмотрена мировая практика выдачи цифровых и бумажных документов прошедшим вакцинацию людям, а также о сопутствующих данному процессу затруднениях.
Авторы доклада пришли к выводу, что несмотря на рекомендации ВОЗ, единого подхода к разработке, внедрению использованию сетификатов о вакцинации в мире нет. В первую очередь, связано это с выдачей сертификатов до публикации соответствующих документов ВОЗ. Внедрение же и распространение столкнулись с целым рядом проблем:
Автор доклада, Алёна Рыжикова, говорит, что необходимо продолжать мониторинг цифровых процессов, связанных с коронавирусом:
«Несмотря на послабление COVID-ограничений, власти разных стран делают ставку на цифровизацию и переводят в цифровой формат в том числе и сертификаты о вакцинации, которые хранятся в государственных приложениях. С одной стороны, это действительно может уменьшить количество фальсификаций по сравнению с бумажными вариантами. С другой – контроль за этим процессом должен быть усилен и необходимо пресекать любые попытки продажи цифровых документов. Сейчас, к сожалению, подделка сертификатов о вакцинации — острая проблема, поскольку есть много людей, которые не хотят вакцинироваться, но готовы покупать подтверждающие документы, нарушая законодательство и ставя под угрозу себя и окружающих».
«Тем более, сейчас идёт тренд на паспорта вакцинации», — добавила она.
Отчёт составлен при поддержке:
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