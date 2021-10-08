Доклад: «Что не так с паспортами вакцинации?»

В рамках проекта Pandemic Big Brother эксперты «РосКомСвободы» выпустили доклад, в котором рассказывается о паспортах вакцинации, о связанных с пандемией коронавируса цифровых ограничениях и о том, как развивается эта область.

В процессе изучения данного вопроса выяснилось, что далеко не всё гладко с соблюдением прав человека при получении гражданами соответствующих документов, и подробно об этом можно прочитать в международном обзоре:

Настоящий отчёт отражает актуальную ситуацию вокруг цифровых паспортов вакцинации, запускаемых во всем мире с целью позволить гражданам вновь посещать общественные места и беспрепятственно перемещаться по регионам.

Как правило, в большинстве стран такие сертификаты выдаются как в бумажном, так и в цифровом виде, а вся информация хранится в государственных приложениях. В ряде регионов для этих целей были запущены отдельные приложения, в некоторых странах для этого используются приложения государственных сервисов или созданные ранее приложения для отслеживания контактов.

В отчёте более пристальное внимание уделяется вопросам вакцинации и связанной с ней выдачей цифровых документов в России и странах-партнёрах проекта.

Вкратце - о чём этот отчёт

Не так давно Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) выступала против того, чтобы в настоящее время такие сертификаты использовались для международных поездок, поскольку это создает неконкурентные условия для граждан разных стран и способствует дискриминации, и в августе текущего года ВОЗ опубликовала документ, который содержит технические спецификации и руководство по внедрению сертификатов о вакцинации для глав правительств разных стран.

Несмотря на то, что большое количество стран уже используют сертификаты о вакцинации, в том числе цифровые, в мире ещё не достигнута договорённость об их взаимном принятии. Это связано, в первую очередь, с наличием различных вакцин и сложной эпидемиологической обстановкой в разных странах.

Согласно отчёту, в России по состоянию на сентябрь полную вакцинацию от коронавируса прошло более 40 млн человек, что составляет 27,8% населения страны. Как минимум одну дозу получили 46,4 млн человек, а это 32,2% населения. При этом в 47 субъектах федерации власти ввели обязательную вакцинацию более 60% работников сферы услуг.

Ещё начиная с января текущего года все вакцинированные россияне могут получить сертификат о пройденной прививке на портале «Госуслуг». Правда, порядок формирования COVID-сертификата Минцифры опубликовало лишь в июне.

Сертификат о вакцинации представляет собой QR-код, действие которого — 1 год. Для его получения при вакцинации необходимо указать ФИО, дату рождения, номер паспорта и СНИЛС, а также номер телефона.



Невакцинированные могут получить временный QR-код. Переболевшие коронавирусом, при документальном подтверждении болезни, такой код получают автоматически, срок — полгода, при сдаче ПЦР-теста — на 72 часа.

В России на сегодняшний день остро стоит проблема подделки COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов. Такого рода предложения распространяются через интернет, но также и сами медики занимаются продажей соответствующих документов.



С подобными проблемами сталкиваются практически все страны СНГ, о чём подробно рассказано в отчёте. Там же рассмотрена мировая практика выдачи цифровых и бумажных документов прошедшим вакцинацию людям, а также о сопутствующих данному процессу затруднениях.

Вывод

Авторы доклада пришли к выводу, что несмотря на рекомендации ВОЗ, единого подхода к разработке, внедрению использованию сетификатов о вакцинации в мире нет. В первую очередь, связано это с выдачей сертификатов до публикации соответствующих документов ВОЗ. Внедрение же и распространение столкнулись с целым рядом проблем:

Принудительная вакцинация нарушает права человека и фактически лишает его права выбора. Обязательная вакцинация работников сферы услуг в ряде стран вынуждает граждан прививаться за неимением альтернатив.



Паспорта вакцинации создают неконкурентные условия для граждан, например, для тех, у кого имеются противопоказания, они будут вынуждены регулярно сдавать ПЦР-тесты. В ряде стран, о которых шла речь в этом отчёте, отсутствие QR-кода с информацией о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте может являться причиной для недопуска к общественным мероприятиям и благам. К примеру, невакцинированных граждан, которые не сдавали ПЦР-тест в течение последних 72 часов, могут не пустить в ресторан, в кинотеатр или на массовое мероприятие.



Вопросы вызывает конфиденциальность собираемых данных в государственных приложениях и надежная защита этих данных от утечек. Пример Индонезии показывает, что от утечки персональных данных не застрахован никто, в том числе президент страны, если он сам пользуется этим приложением.



Возможность подделки сертификатов о вакцинации, в том числе цифровых, ставит под сомнение озвученные властями цифры о темпах вакцинации. В отчёте были приведены примеры стран, в которых приобретение поддельных сертификатов не составляет большого труда, а к их продаже причастны в том числе медицинские работники. Это говорит о том, что реальные темпы вакцинации и число вакцинированных в стране граждан может оказаться меньше официальных данных.



Простота покупки сертификатов фактически перечеркивает надежды на коллективный иммунитет в ближайшем будущем, поскольку человек, имеющий поддельный сертификат, может быть переносчиком заболевания.



Наличие разных вакцин и степени их одобрения разными странами ставит под сомнение скорое открытие всех границ для туристов и возвращение к жизни «как до пандемии». Несмотря на разработку рекомендаций и руководства по внедрению сертификатов, в мире у же насчитывается 15 вакцин от коронавируса, но многие страны не одобряют большинство из них. Это означает, что если человек вакцинировался, но страна, в которую он прибыл, не одобряет эту вакцину, он всё равно будет вынужден отправиться на обязательный карантин и сдавать ПЦР-тесты.

Автор доклада, Алёна Рыжикова, говорит, что необходимо продолжать мониторинг цифровых процессов, связанных с коронавирусом:

«Несмотря на послабление COVID-ограничений, власти разных стран делают ставку на цифровизацию и переводят в цифровой формат в том числе и сертификаты о вакцинации, которые хранятся в государственных приложениях. С одной стороны, это действительно может уменьшить количество фальсификаций по сравнению с бумажными вариантами. С другой – контроль за этим процессом должен быть усилен и необходимо пресекать любые попытки продажи цифровых документов. Сейчас, к сожалению, подделка сертификатов о вакцинации — острая проблема, поскольку есть много людей, которые не хотят вакцинироваться, но готовы покупать подтверждающие документы, нарушая законодательство и ставя под угрозу себя и окружающих».

«Тем более, сейчас идёт тренд на паспорта вакцинации», — добавила она.

Ещё раз обращаем ваше внимание, что полностью ознакомиться с докладом можно, перейдя по этой ссылке.

Отчёт составлен при поддержке: