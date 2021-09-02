Ирландия оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро за нарушение прозрачности хранения данных

Комиссия по защите данных Ирландии вынесла в отношении WhatsApp (принадлежит Facebook) самый крупный в стране штраф по Общему регламенту по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). В ведомстве заявили, что политика мессенджера в 2018 году не соответствовала правилам ЕС о прозрачности (transparency) данных. Компания якобы не предоставляла достаточно информации о том, как обрабатывалась информация о пользователях и были ли имеющиеся об этом сведения достаточно ясными.

«Мы не согласны с сегодняшним решением относительно прозрачности, которую мы предоставили людям в 2018 году, и штрафы совершенно непропорциональны», — отреагировали в компании.

Ранее регулятор Ирландии хотел оштрафовать корпорацию на 30-50 млн евро, но в июле Европейский совет по защите данных (European Data Protection Board, EDPB) поручил ему пересмотреть размер суммы и установить более высокий. В EDPB считают, что штраф WhatsApp должен учитывать оборот Facebook.

Помимо денежного взыскания, Комиссия по защите данных Ирландии официально объявила выговор WhatsApp и приказал ему привести обработку данных в соответствие с законами.

Это уже второй по велечине штраф за несоблюдение GDPR в Европе. Самый крупный — на 746 млн евро — был в Люксембурге у Amazon.