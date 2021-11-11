Россия заняла одну из нижних строчек в Индексе цифровой свободы

В каких странах больше всего цифровой свободы?

Цифровая свобода (digital freedom) — это то, что большая часть общества принимает как должное, но, к сожалению, онлайн-свобода существует не для всех. Ваши возможности использовать VPN, получать доступ к социальным сетям или даже читать свободно и честно распространяемые в СМИ новости полностью зависят от законов страны, в которой вы живете. Это приводит к расколу мира, где уровень цифровой свободы может сильно отличаться от страны к стране.

В целях демонстрации того, как правительственные решения могут влиять на возможности людей получать доступ к интернету, а также делать и читать цифровые медиа, сервис ProtonVPN составил Индекс цифровой свободы (Digital Freedom Index). Команда ProtonVPN использовала общедоступные данные «Репортёров без границ» (RSF) и Freedom House, анализируя, в каких странах больше свободы СМИ, а в каких налагают значительные ограничения на использование интернета.

Уникальность этого индекса заключается в том, что ProtonVPN дополнительно изучил, насколько свободны люди в плане доступа к сетям, веб-сайтам и онлайн-инструментам, таким как VPN и соцсети.

Сервис проанализировал следующие семь категорий:

– свобода СМИ;

– препятствия для доступа (obstacles to access);

– ограничения контента;

– нарушение прав пользователя;

– легальность порнографии;

– легальность VPN;

– легальность социальных сетей.

Согласно Индексу, наибольшей цифровой свободой из всех проанализированных стран, пользуется Швеция, набравшая высокие баллы по всем семи категориям. Великобритания и США не входят в первую десятку. Они заняли 12 и 14 места соответственно. На их общие показатели в основном повлияли более низкие, чем в среднем, показатели нарушения прав пользователей. Эта категория отражает наличие или отсутствие баланса между правовой защитой и ограничением свободы выражения мнений, слежкой и приватностью, а также легальными и нелегальными последствиями выступлениями и деятельности в интернете (такими как тюремное заключение, незаконные преследования и физические нападения и кибератаки).

Китай, Куба и Россия заняли нижние строчки индекса, причём во всех трех странах действуют жёсткие правила и ограничения в отношении СМИ, VPN и социальных сетей. [Прим. ред.: как выбрать VPN, читайте здесь, как обезопасить себя в соцсетях — здесь].

Швеция, Германия и Португалия — лидеры в области свободы СМИ

Страны с высокими показателями свободы СМИ — это государства, в которых журналисты могут свободно освещать вопросы, представляющие общественный интерес, что является неотъемлемой частью любого демократического строя. Высокий уровень свободы СМИ означает, что журналисты могут критиковать правительства и правдиво освещать их неудачи, не будучи ограничены лидерами или элитами страны.

Команда ProtonVPN использовала для анализа рейтинг свободы СМИ «Репортёров без границ». Оценки этой организации основаны на журналистской информации, полученной в 180 различных странах. В RSF задали журналистам 87 вопросов, которые были составлены их командой экспертов для определения уровня свободы СМИ в стране.

Швеция получила наивысший балл за свободу СМИ от RSF. Страна известна тем, что первой в мире приняла закон о свободе прессы ещё в 1776 году — закон, который действует и по сей день.

Хотя баллы Германии немного снизились по сравнению с прошлым годом, страна по-прежнему занимает второе место по свободе СМИ, поскольку права прессы гарантированы и защищены законом.

Мьянма, Эфиопия и Куба считаются худшими странами по доступности Интернета

Возможность простого доступа к интернету нередко является игнорируемым компонентом цифровой свободы. Медиа часто сообщают события, когда правительства в одностороннем порядке отключают интернет. Однако если интернет в стране в остальном открыт и не подвергается цензуре, но большинство её населения не может получить к нему доступ из-за недостаточной инфраструктуры или слишком дорогого подключения, можно считать, что Сеть по-прежнему эффективно блокируется. Препятствия для доступа в интернет могут быть огромной проблемой, когда речь заходит о свободе слова.

Исландия, Эстония и Канада получили высокие оценки в этой категории, поскольку большая часть их населения имеет доступ в интернет, не встречается с препятствиями при использовании соцсетей и редко сталкивается с пейволлами или ограничениями.

На другом конце рейтинга такие страны, как Куба, Эфиопия и Мьянма. Куба легализовала частный Wi-Fi в домах и на предприятиях только в 2019 году. И даже сейчас кубинцы должны получить разрешение на доступ к Сети, которая, как сообщается, является дорогой и ненадёжной. В Мьянме военные приказали отключить интернет — большинство людей вообще не имеют к нему доступа.

VPN под запретом более чем в 10 % стран, включая Беларусь, Турцию и ОАЭ

В 2016 году Республика Беларусь приняла решение запретить не только VPN, но и все анонимайзеры, включая прокси-серверы и Tor. Свобода интернета в стране с тех пор уменьшается, поскольку правительство блокирует доступ в интернет, вмешивается в дела прессы и препятствует гражданам реализовывать право на свободу слова.

Турция тоже запретила VPN. Учитывая, что турецкое правительство жёстко регулирует онлайн-контент, блокируя тысячи веб-сайтов и удаляя видео с YouTube, неудивительно, что оно запретило VPN — эффективный инструмент для доступа к заблокированному контенту.

Правила ОАЭ в отношении VPN изменились в последние месяцы, но правительство по-прежнему жёстко контролирует использование интернета. Подключение к VPN не является незаконным в любом случае, но если вы используете его для доступа к сайту, который заблокирован или запрещён в ОАЭ, вам всё равно может грозить крупный штраф.

Менее 60 % стран имеют «полную» свободу соцсетей

Из 70 стран, участвующих в исследовании, только в трёх в настоящее время действует полный запрет на социальные сети. Это Китай, Мьянма и Куба. В Китае, например, правительство ограничивает доступ к значительной части интернета и внимательно следит за онлайн-активностью своих граждан. Оно также готово назначать суровые тюремные сроки любому, кто нарушает закон или получает доступ к заблокированному контенту. Цифровой доступ в этих странах ограничен сильнее, чем в большинстве стран мира.

Несмотря на жёсткие правительственные ограничения, активисты, диссиденты и обычные граждане в этих странах обходят блокировки социальных сетей, используя VPN, ПО вроде Ultrasurf, Psiphon и Freegate (позволяют обходить интернет-цензуру и брандмауэры при помощи прокси-серверов HTTP), а также вставляя новые IP-адреса для размещения файлов.

Чуть менее 60 % стран, участвующих в исследовании, имеют «полную» свободу социальных сетей (практически без ограничений на свободу слова и контента). Серди них большинство европейских стран, Австралия и США.

В Великобритании и ЕС имели место размышления по поводу более тщательного регулирования социальных сетей с помощью законов, но выдвигаемые предложения далее подверглись тщательному анализу из-за опасений, что внедрение этих норм повлияет на свободу выражения мнений. Некоторые критики даже называли это новой формой цензуры.

Источники:

https://rsf.org/en/ranking

https://freedomhouse.org/

https://protonvpn.com/blog/are-vpns-illegal/

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