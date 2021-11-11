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11 November 2021

Россия заняла одну из нижних строчек в Индексе цифровой свободы

Сервис ProtonVPN проанализировал, как в разных странах соблюдаются цифровые права: лучше всего дела с ними обстоят в Швеции.
Источник: ProtonVPN

В каких странах больше всего цифровой свободы?

Цифровая свобода (digital freedom) — это то, что большая часть общества принимает как должное, но, к сожалению, онлайн-свобода существует не для всех. Ваши возможности использовать VPN, получать доступ к социальным сетям или даже читать свободно и честно распространяемые в СМИ новости полностью зависят от законов страны, в которой вы живете. Это приводит к расколу мира, где уровень цифровой свободы может сильно отличаться от страны к стране.

В целях демонстрации того, как правительственные решения могут влиять на возможности людей получать доступ к интернету, а также делать и читать цифровые медиа, сервис ProtonVPN составил Индекс цифровой свободы (Digital Freedom Index). Команда ProtonVPN использовала общедоступные данные «Репортёров без границ» (RSF) и Freedom House, анализируя, в каких странах больше свободы СМИ, а в каких налагают значительные ограничения на использование интернета.

Уникальность этого индекса заключается в том, что ProtonVPN дополнительно изучил, насколько свободны люди в плане доступа к сетям, веб-сайтам и онлайн-инструментам, таким как VPN и соцсети.

Сервис проанализировал следующие семь категорий:

– свобода СМИ;

– препятствия для доступа (obstacles to access);

– ограничения контента;

– нарушение прав пользователя;

– легальность порнографии;

– легальность VPN;

– легальность социальных сетей.

Согласно Индексу, наибольшей цифровой свободой из всех проанализированных стран, пользуется Швеция, набравшая высокие баллы по всем семи категориям. Великобритания и США не входят в первую десятку. Они заняли 12 и 14 места соответственно. На их общие показатели в основном повлияли более низкие, чем в среднем, показатели нарушения прав пользователей. Эта категория отражает наличие или отсутствие баланса между правовой защитой и ограничением свободы выражения мнений, слежкой и приватностью, а также легальными и нелегальными последствиями выступлениями и деятельности в интернете (такими как тюремное заключение, незаконные преследования и физические нападения и кибератаки).

Китай, Куба и Россия заняли нижние строчки индекса, причём во всех трех странах действуют жёсткие правила и ограничения в отношении СМИ, VPN и социальных сетей. [Прим. ред.: как выбрать VPN, читайте здесь, как обезопасить себя в соцсетях — здесь].

 

Швеция, Германия и Португалия — лидеры в области свободы СМИ

Страны с высокими показателями свободы СМИ — это государства, в которых журналисты могут свободно освещать вопросы, представляющие общественный интерес, что является неотъемлемой частью любого демократического строя. Высокий уровень свободы СМИ означает, что журналисты могут критиковать правительства и правдиво освещать их неудачи, не будучи ограничены лидерами или элитами страны.

Команда ProtonVPN использовала для анализа рейтинг свободы СМИ «Репортёров без границ». Оценки этой организации основаны на журналистской информации, полученной в 180 различных странах. В RSF задали журналистам 87 вопросов, которые были составлены их командой экспертов для определения уровня свободы СМИ в стране.

Швеция получила наивысший балл за свободу СМИ от RSF. Страна известна тем, что первой в мире приняла закон о свободе прессы ещё в 1776 году — закон, который действует и по сей день.

Хотя баллы Германии немного снизились по сравнению с прошлым годом, страна по-прежнему занимает второе место по свободе СМИ, поскольку права прессы гарантированы и защищены законом.

 

Мьянма, Эфиопия и Куба считаются худшими странами по доступности Интернета

Возможность простого доступа к интернету нередко является игнорируемым компонентом цифровой свободы. Медиа часто сообщают события, когда правительства в одностороннем порядке отключают интернет. Однако если интернет в стране в остальном открыт и не подвергается цензуре, но большинство её населения не может получить к нему доступ из-за недостаточной инфраструктуры или слишком дорогого подключения, можно считать, что Сеть по-прежнему эффективно блокируется. Препятствия для доступа в интернет могут быть огромной проблемой, когда речь заходит о свободе слова. 

Исландия, Эстония и Канада получили высокие оценки в этой категории, поскольку большая часть их населения имеет доступ в интернет, не встречается с препятствиями при использовании соцсетей и редко сталкивается с пейволлами или ограничениями.

На другом конце рейтинга такие страны, как Куба, Эфиопия и Мьянма. Куба легализовала частный Wi-Fi в домах и на предприятиях только в 2019 году. И даже сейчас кубинцы должны получить разрешение на доступ к Сети, которая, как сообщается, является дорогой и ненадёжной. В Мьянме военные приказали отключить интернет — большинство людей вообще не имеют к нему доступа.

 

VPN под запретом более чем в 10 % стран, включая Беларусь, Турцию и ОАЭ

В 2016 году Республика Беларусь приняла решение запретить не только VPN, но и все анонимайзеры, включая прокси-серверы и Tor. Свобода интернета в стране с тех пор уменьшается, поскольку правительство блокирует доступ в интернет, вмешивается в дела прессы и препятствует гражданам реализовывать право на свободу слова.

Турция тоже запретила VPN. Учитывая, что турецкое правительство жёстко регулирует онлайн-контент, блокируя тысячи веб-сайтов и удаляя видео с YouTube, неудивительно, что оно запретило VPN — эффективный инструмент для доступа к заблокированному контенту.

Правила ОАЭ в отношении VPN изменились в последние месяцы, но правительство по-прежнему жёстко контролирует использование интернета. Подключение к VPN не является незаконным в любом случае, но если вы используете его для доступа к сайту, который заблокирован или запрещён в ОАЭ, вам всё равно может грозить крупный штраф.

 

Менее 60 % стран имеют «полную» свободу соцсетей

Из 70 стран, участвующих в исследовании, только в трёх в настоящее время действует полный запрет на социальные сети. Это Китай, Мьянма и Куба. В Китае, например, правительство ограничивает доступ к значительной части интернета и внимательно следит за онлайн-активностью своих граждан. Оно также готово назначать суровые тюремные сроки любому, кто нарушает закон или получает доступ к заблокированному контенту. Цифровой доступ в этих странах ограничен сильнее, чем в большинстве стран мира.

Несмотря на жёсткие правительственные ограничения, активисты, диссиденты и обычные граждане в этих странах обходят блокировки социальных сетей, используя VPN, ПО вроде Ultrasurf, Psiphon и Freegate (позволяют обходить интернет-цензуру и брандмауэры при помощи прокси-серверов HTTP), а также вставляя новые IP-адреса для размещения файлов.

Чуть менее 60 % стран, участвующих в исследовании, имеют «полную» свободу социальных сетей (практически без ограничений на свободу слова и контента). Серди них большинство европейских стран, Австралия и США.

В Великобритании и ЕС имели место размышления по поводу более тщательного регулирования социальных сетей с помощью законов, но выдвигаемые предложения далее подверглись тщательному анализу из-за опасений, что внедрение этих норм повлияет на свободу выражения мнений. Некоторые критики даже называли это новой формой цензуры.

 

 

Источники:

https://rsf.org/en/ranking

https://freedomhouse.org/

https://protonvpn.com/blog/are-vpns-illegal/

 

Оригинал

соцсети цензура Россия VPN Китай Австралия США Германия свобода интернета Великобритания Турция Канада Швеция Куба Эстония Исландия блокировки ProtonVPN обход блокировок Индекс цифровой свободы Digital Freedom Index свобода СМИ Эфиопия ОАЭ Республика Беларусь Мьняма Португалия

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